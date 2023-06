V Liberci začíná festival Mateřinka, nabídne loutkové inscenace i výstavy

„Povedlo se nám naplnit pět festivalových dnů bohatým programem, a to jak z českých divadel, tak ze zahraničí,“ míní dramaturgyně Michaela Homolová z libereckého Naivního divadla, které Mateřinku pořádá.

„Specifikem našeho festivalu je, že jde o mezinárodní festival zaměřený na tvorbu pro děti předškolního věku, tedy od tří do sedmi let. Existují ale i výjimky, a to jsou inscenace pro ještě mladší děti. Jedno ze zahraničních představení je tak pro děti ve věku od osmi měsíců,“ pokračuje Homolová.

Letošního ročníku se zúčastní devatenáct divadel a skupin. Dorazí i soubory z Belgie, Dánska, Německa a Slovenska. Během pěti festivalových dní čeká diváky více než čtyřicet představení, která se uskuteční na různých místech po celém Liberci.

Kromě Naivního divadla se bude hrát v Divadle F. X. Šaldy, kde vystoupí pražské Divadlo Minor s hudební inscenací Princ na bílém koni, nebo v základní umělecké škole.

Několik produkcí včetně dvou workshopů proběhne pod širým nebem v zahradách Jedličkova ústavu a Oblastní galerie Liberec či na náměstí Dr. E. Beneše. O festivalové inscenace nezůstanou ochuzeni ani diváci ve Vratislavicích nad Nisou, Jablonci nad Nisou a Turnově.

Festival nabídne i bohatý doprovodný program. „Hlavní složku tvoří představení na náměstí v nafukovacím slonovi, který se jmenuje Elefantelin,“ říká dramaturg Vít Peřina.

Chybět nebudou ani výstavy. „Jsou hned tři. Jedna je ve foyer Naivního divadla, další je v Malé výstavní síni a ta největší se nachází v Severočeském muzeu,“ zmiňuje Peřina.

Na rodiče s dětmi čekají tři workshopy. Pod vedením zkušených výtvarníků si děti vyrobí své vlastní loutky a dřevěné hračky. Festival Mateřinka začíná dnes a potrvá až do soboty.