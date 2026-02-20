Domov není pevný bod na mapě, odhalí hrdina taneční inscenace Hory a údolí

„Je domov skutečně tam, kde jsme se narodili a vyrostli, nebo ho potkáváme v průběhu celého života na své cestě?“ zamýšlí se režisérka Lucy Grace Macphail pocházející ze Skotska, kde se odehrává i děj představení.
Hory a údolí jsou jejím prvním celovečerním autorským počinem, který vznikl jako součást pásma Bušení. V něm dává Šaldovo divadlo prostor nastupující generaci režisérů, choreografů a dalších tvůrců.
V centru inscenace stojí postava Tuláka, tedy člověka rozkročeného mezi lidmi plnými energie, hluku a sdílení a tichým prostorem samoty, přírody a vnitřního klidu.
Hlavní hrdina na své pouti postupně odhaluje, že domov není pevný bod na mapě, ale proměnlivý proces. „Hlavní role je pro mě velká příležitost, ale zároveň výzva, protože jsem velmi charakterní tanečník,“ říká představitel Tuláka Richard Svoboda.
„Jsem zvyklý všechny role dělat po herecké stránce velké, ale tady je to naopak. Tulák ze začátku cítí nekomfort, dokud nedorazí na místo, kde nalezne domov. Je důležité to cítit spíš vnitřně a na obličeji mít jemnější výrazy než naopak velké herecké teatrální výkony.“
Choreografie pracuje s kontrastem dynamických společenských scén inspirovaných tradiční skotskou taneční zábavou a postupným ústupem do syrové krajiny moře, lesa a hor.
Výraznou složkou díla je hudební koláž současných skotských interpretů stejně jako kostýmy výtvarnice Anyi Clarke, které se pohybují na pomezí moderního punkového designu a skotské stylizace.