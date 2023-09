Vila v lesích za Libercem dál chátrá, město ani po třech letech nemá kupce

„Areál v Machníně jsme z nabídky nikdy nestáhli. Teď ale pravděpodobně nabídku upravíme, musíme zohlednit inflaci,“ řekl Tomáš Tesař, vedoucí tiskového oddělení odboru Kanceláře primátora.

Zámeček známý i pod názvem oční sanatorium či Kleinertova vila byl původně honosným sídlem zasazeným do udržovaného lesoparku a s výhledem na zříceninu hradu Hamrštejn. Dnes je v dezolátním stavu a dlouhodobě do něj zatéká. Radnice se tříhektarový areál situovaný u silnice z Chrastavy do Kryštofova Údolí neúspěšně snaží prodat poslední tři roky.

„Zpočátku se nám ozvali zájemci, ale vždy z toho záhy sešlo. Areál postupně chátrá, takže zkoušíme zřejmě naposledy ještě najít nějakou veřejnou nabídkou i přes realitní kanceláře případného zájemce,“ uvedl primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Pokud ale nabídka zůstane bez odezvy, areál zámečku by mohl vyřešit problém firmy Městské lesy Liberec, která bude potřebovat nové sídlo. Nyní má základnu v areálu bývalého lesního divadla v Lidových sadech, kterou však bude muset kvůli rozšiřování zoo v budoucnu opustit.

„Tak jako tak musíme pro městské lesy najít nové zázemí. A když nenajdeme v Machníně zájemce, tak aspoň tedy já jsem pro, aby se tam přemístily městské lesy,“ řekl primátor.

Další zvažovanou variantou je podle něj přemístit příspěvkovou organizaci města do areálu v Otavské ulici nedaleko nákupního centra Nisa. Nevýhodou tohoto místa je ovšem velikost.

Zámeček zřejmě půjde k zemi

Samotná budova zámečku se však pravděpodobně obnovy nedočká. Značně poškozená stavba půjde s největší pravděpodobností k zemi. „Pokud by tam byl nějaký problém s ochranáři, tak ti už by se asi ozvali,“ dodal Tomáš Tesař na otázku možné komplikace při případné demolici. Náklady na demolici primátor Zámečník odhaduje na dva miliony korun.

Machnínský zámeček si jako rodinné sídlo zřejmě nechal postavit roku 1882 továrník Adolf Schwab, politik a majitel textilky. Po znárodnění za minulého režimu tam bylo sanatorium, do kterého se jezdily léčit děti s očními vadami z celé země.

Město vlastnilo areál do roku 1999, kdy prodalo budovu zámečku společně s domkem správce a strážní věží na ploše bezmála 500 metrů čtverečních a nechalo si jen okolní pozemky, zhruba tři hektary. Plán několika libereckých lékařů, kteří se zavázali k vybudování moderního sanatoria, ale zkrachoval. Zpátky získal Liberec všechny budovy do svého vlastnictví v roce 2019 za téměř 3 miliony korun.