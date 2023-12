Fluor ve voscích škodí zdraví i horám, Jizerská 50 ho zakáže také amatérům

Známá fráze „kdo maže, ten jede“ získává mezi běžkaři pomalu nový význam. Od letošní zimní sezony totiž začal platit zákaz používání vosků s fluorem ve všech profesionálních soutěžích, které spadají pod Mezinárodní lyžařskou federaci (FIS). Ta učinila tento plánovaný revoluční krok proto, že se ve zmíněných voscích vyskytují látky ohrožující zdraví a životní prostředí.

„Mezi nejdiskutovanější fluorované sloučeniny v lyžařských voscích patří per a polyfluorované sloučeniny. Tyto látky jsou prakticky nerozložitelné v životním prostředí, a proto se častokrát označují za „věčné chemikálie“. Mnoho zástupců této široké skupiny člověkem vyrobených látek je spojováno s celou řadou nádorových onemocnění a mohou například i narušovat hormonální či imunitní systém,“ upozorňuje Jaroslav Semerád z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky, který se tomuto výzkumu věnuje již řadu let.

Dle jeho slov tkví problém v tom, že se tyto látky nachází i v mnoha dalších produktech, jakými jsou například potravinové obaly, kosmetika, textil či impregnace. „Široké pole využití věčných chemikálií způsobilo rozsáhlou kontaminaci, kdy lze tyto látky nalézt v říčních rybách i pitné vodě na území České republiky.“

Nejvíce kontaminovanými místy jsou frekventované běžkařské křižovatky či stadiony. „Ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí jsme v posledních třech sezonách odebírali řadu vzorků sněhu z běžkařských stop a analyzovali jsme je za účelem zhodnocení vlivu lyžařských aktivit na kontaminaci chráněných území. Během tohoto monitoringu jsme detekovali věčné chemikálie v běžkařských stopách v koncentracích desítek až tisíců nanogramů na litr, což je dokonce více než například na odtoku z čistíren odpadních vod,“ srovnává Semerád.

Nejhorší stav je po Jizerské 50

Vůbec nejhorší stav bývá na našich horách podle výzkumu po Jizerské 50, kdy je situace několikanásobně horší než před jejím startem. Tyto informace berou společně s novým pravidlem pořadatelé nadcházejícího ročníku slavného závodu v srdci Jizerských hor velmi vážně.

Nejprve se měl přísný zákaz používání fluorovaných vosků vztahovat jen na profesionální závodníky, dalších několika tisíců hobby běžkařů se týkat neměl. Nakonec ale pořadatelé dokázali zanést do pravidel zákaz pro všechny účastníky.

„Bohužel to ale stejně nemáme jak odkontrolovat a budeme rádi, když proběhne vše v pořádku u profesionálních závodníků. Jeden přístroj na kontrolu vosku stojí asi 20 tisíc euro, tudíž není v našich silách zkontrolovat tak početné startovní pole, jaké tu máme,“ vysvětluje mluvčí závodu Richard Valoušek, který chce namísto zastrašování o diskvalifikacích raději zvolit edukační linku.

„Komunikujeme s mikrobiologickým ústavem a pokusíme se celý problém našim závodníkům srozumitelně odprezentovat s konkrétními argumenty. Dnes škodí kde co, takže chceme lidem vyloženě vysvětlit, že ty látky mohou například při oblevě kontaminovat pitnou vodu pro Liberec a Jablonec nad Nisou,“ doplňuje Valoušek.

Obavy závodníků z kontaminace

Současná nejlepší česká závodnice v seriálu dálkových běhů Ski Classics Sandra Schützová vidí zásadní problém také v tom, že se může zakázaný vosk na lyže profesionálů dostat i jiným způsobem než přímým namazáním.

„Například na Marcialonze dojíždí první vlna chlapů ženy v průběhu závodu a mícháme se až do cíle. V momentě, kdy pojedete třeba padesát kilometrů za někým, kdo bude mít na lyžích prášek s fluorem, tak se taky může stát, že to kontaminuje i vaše lyže a diskvalifikují vás. Jsem na to popravdě hodně zvědavá a nedokážu si to zatím dost dobře představit.“

Mezi lyžařskými vosky jsou ty fluorované oblíbené především kvůli své unikátní chemické struktuře, díky níž dokážou odpuzovat vodu i mastnotu. Na základě těchto vlastností se pak zásadně zlepšuje skluz lyží a ve výsledku i celková rychlost jízdy. „Zákaz respektuju, ale pro nás závodníky to není úplně šťastné. Náš sport se tím výrazně zpomalí,“ poznamenává Schűtzová.

Ačkoliv je na trhu již celá řada alternativních možností, kterými lze fluor ve voscích nahradit, podle Jaroslava Semeráda zbývá k plnému srovnání požadovaných vlastností stále kus cesty.

„V současné době zvažuje Evropská komise přijetí návrhu Evropské agentury pro chemické látky na celounijní zákaz celé skupiny věčných chemikálií. V případě přijetí nebude možné na území Evropské unie od roku 2027 vyrábět ani používat žádnou chemikálii z této skupiny,“ dodává Semerád podrobnosti o možném úplném zákazu výroby a použití těchto nerozložitelných látek.