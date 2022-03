Areál Libereckých výstavních trhů vzkřísí architekti, radnice vypíše soutěž

Aktuálně se nevyužívaný pavilon I proměnil ve skladiště potřebných věcí, které se dál přerozdělují uprchlíkům nebo proudí na Ukrajinu. Využití jedné z budov je ovšem jen přechodné.

Jinak je areál kdysi slavných Libereckých výstavních trhů (LVT) opuštěný - až na pavilony, které se před časem změnily v soukromé Technické muzeum. I ty jsou však v nevyhovujícím a notně zašlém stavu.

Radnice proto chystá architektonickou soutěž o návrh na novou podobu areálu LVT. Stát by měla přes dva miliony korun. Opozice ale uvolnění dvou milionů na soutěž podrobila kritice. Důvodem přitom není samotná soutěž, ale to, že k ní chybí jakékoliv přesnější informace.

„Vedení města chce po zastupitelích, aby pro tu částku hlasovali, ale přitom z té soutěže dělá supertajnou záležitost. Neproběhla tu žádná diskuze o tom, co by v areálu LVT mohlo nebo mělo být. Jak se dá pro tohle hlasovat?,“ podivoval se zastupitel Jindřich Felcman (ZpL). A nebyl sám. Proti byl i Jaromír Baxa (LOL).

„V jiném materiálu o projektech, na které chce město čerpat evropské dotace v příštích letech, stojí, že celkové náklady na přeměnu LVT budou 349 milionů a z toho by měla být dotace 200 milionů. Takže z městské kasy by se na to mělo doplácet ještě 150 milionů, ale nemáme tu jedinou relevantní informaci, co by se s tím areálem mělo stát,“ řekl Baxa.

Podle dalšího opozičního zastupitele Josefa Šedlbauera (ZpL) je bývalý areál LVT strategickým územím na jedné z nejlepších adres ve městě, kterou je čtvrť Lidové sady. „Chystá se tu obří věc, o které vlastně nikdo nic neví. Probíhá tu něco pod pokličkou, ale za obrovské peníze. To je přístup, který považuji za naprosto nepřijatelný,“ uvedl Šedlbauer.

Podle vedení města je ale zatím předčasné cokoliv podrobnějšího sdělovat. „My už jsme tu soutěž plánovali loni, ale to nevyšlo. Letos ji už ale chceme vyhlásit. Spolupracuje na tom i Kancelář architektury města a také kurátor, který připravuje náplň budoucího nového Technického muzea. Až ten výsledek budeme znát, představíme ho. Zatím ho ale nemáme, proto je předčasné cokoliv sdělovat, protože každá informace, která by se pak nenaplnila, by nepůsobila dobrým dojmem,“ zdůvodnila náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Radka Loučková Kotasová (ANO).

Z původního areálu nemá zůstat téměř nic

Radnice chce peníze na modernizace dnes už dožilého areálu získat nejen z evropských dotací, ale také z Národního plánu obnovy, kde mají být vyčleněny nemalé prostředky na revitalizaci brownfieldů, tedy opuštěných a zchátralých nemovitostí, které už svém účelu neposlouží.

„Právě proto potřebujeme oslovit v soutěži architekty, aby nám pomohli vytvořit ideu nového, moderního areálu. Zatím je to ale v zárodku a je k diskuzi, co tam má, nebo nemá být,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Podle informací, které před rokem nastínila Kancelář architektury města, by z původního areálu nemělo zůstat nic, kromě vstupního pavilonu v lehce funkcionalistickém stylu. V něm by se mělo obnovit občerstvení a počítá se tam i s infocentrem. Vše ostatní by se mělo zbourat, včetně pavilonů, kde je dnes Technické muzeum. To by mělo v rámci proměny areálu získat nové, moderní prostory.

Do míst, kde dnes stojí zchátralé pavilony G a I, by se měla vrátit prodloužením ulice Gorkého, která tam kdysi vedla. Procházela by celým územím a ústila na Tržní náměstí.

„Vede se také debata o tom, že by do areálu mohl přesídlit Dům dětí a mládeže Větrník, který se teď potýká s nedostatkem místa. Zadní část areálu směrem k bazénu by pak mohla sloužit pro bydlení,“ nastínil primátor Zámečník. Co se podaří skutečně do prostoru dostat, by měla ukázat právě architektonická soutěž.