Všestranný sportovec vystavuje kresby. Liberec je olympijské město, říká

Výstava nese název Olympijské ideje a čítá několik kreseb s motivy svátku sportu pod pěti kruhy.

„Liston Bochette po celém světě šíří propojení sportu a kultury, sportu a umění. Vzdělává děti, pořádá workshopy, pomáhal založit spoustu olympijských výborů. Kromě toho, že je úžasný sportovec, je taky skvělý umělec. Vyniká svými kresbami, ale znám je také jako sochař, věnuje se i vitrážím a produkci filmů,“ přibližuje šestašedesátiletého všeuměla Šárka Razýmová ze Sportfilmu.

Právě na pozvání festivalu snímků se sportovní tematikou Bochette do Liberce dorazil. Na slavnostním večeru získal o uplynulém víkendu uznání za svoji dlouhodobou práci.

„Jsem moc rád, že se Liston Bochette stal laureátem ceny Paprsek odvahy a naděje Věry Čáslavské. Ta cena zatím není tolik známá, protože jsme ji letos udělili teprve podruhé,“ říká programový ředitel festivalu Jakub Bažant.

„Vidím mnoho společných rysů mezi Listonem a Věrou Čáslavskou, protože oba dva považuji za velké sportovce. To, co dokázali ve sportu, dali ve prospěch toho, aby dělali něco pro jiné. Toho já si nesmírně vážím. Mohli by si v klidu užívat a nic dalšího nedělat, ale oni to vzali jinou cestou a dělají něco pro druhé,“ upozorňuje Bažant.

Pochvala pro Liberec

Sám Bochette, který je zakládajícím prezidentem Národní asociace olympioniků Portorika a pomáhal více než stovce zemí rozvíjet jejich asociace olympioniků, je z Liberce nadšený.

„V Liberci jsem navštívil několik muzeí, moc se mi tu líbí. Je to hotové olympijské město,“ zalichotil Bochette na vernisáži a přiblížil svoji tvorbu. „Je mnoho národů, mnoho jazyků. Jazyk je síla a umění je jazyk. A já jsem rád, že můžu být s vámi na festivalu a sdílet s vámi svůj jazyk, svoje umění.“

A jaký obraz je jeho nejpovedenější? „Vždycky ten poslední, který jsem zrovna udělal,“ zavtipkoval. Výstava je ke zhlédnutí po celý den za sklem v nasvícených prostorách galerie, a to do čtvrtka 19. října.