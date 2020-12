Keramika, oblečení i pivo. Kraj nabádá k nákupu u regionálních výrobců

Sigfried Kittel ze Smržovky vyrábí už od devadesátých let minulého století dřevěné hračky. Za tu dobu na jeho soustruhu vznikly stovky mašinek, autíček, pestrobarevných kostek nebo nábytku pro děti. Tento rok ale jejich výrobu vzdal. Neměl kde prodávat. Internet totiž, jak se přiznal, nerad používá a kvůli pandemii si mohl postavit stánek jen na jediném trhu.

„Naštěstí mě to neživí. Jsem řemeslník a ti mají pořád práce dost,“ vysvětluje muž, který je profesí malíř natěrač a výrobou hraček si splnil svůj sen. Podle něj je o klasické dřevěné hračky stále zájem. „Samozřejmě někdo dá přednost plastové hračce, ale jsou stále rodiče, kteří raději koupí kusovou výrobu, která vydrží,“ dodává.

Přivýdělek v důchodu je v ohrožení

Hračky vyrábí Siegfried Kittel z kvalitního bukového a habrového dřeva z lesů Jizerských hor. „Dřevo se nechává minimálně pět let zrát a poté se dosouší,“ vysvětluje s tím, že kvalitní dřevěná hračka by měla vydržet několik generací dětí.

K výrobě hraček by se opět rád vrátil, děsí ho ale současná situace. „Hračky jsem většinou dělal v zimě a pak jsem je prodával na trzích,“ popisuje s tím, že raději prodává vevnitř, což je momentálně ještě složitější. „Doufal jsem, že až půjdu za pár let do důchodu, bude to pěkný přivýdělek,“ pokračuje. Jak to bude dál, netuší. Ví jen, že své současné povolání už dlouho kvůli zdraví nebude moci dělat.

Kittel je jeden z mnoha regionálních výrobců, do jejichž podnikání zasáhl koronavirus. Pro mnohé je to přitom hlavní zdroj příjmů. Na jejich podporu spustil nedávno Liberecký kraj nové webové stránky, kde se o nich mohou dočíst nebo si je najít na interaktivní mapě. „Uvědomujeme si, že v této nelehké době je těžké, aby se všichni výrobci a producenti udrželi. Chceme je tímto podpořit,“ říká krajský radní Jiří Ulvr.

Mapa i seznam výrobců na jedné stránce

Návštěvníci stránek www.lksobe.cz na nich naleznou mapu i přehledný seznam výrobců rozdělených do čtyř kategorií.

Dům a zahrada, kam patří například autorská keramika, nábytek nebo hračky. Dále kategorii Na sebe, kde se prezentují švadleny a modní návrháři. Nejobsáhlejší je sekce věnovaná jídlu a pití. Na mapě jsou vyznačena místa, kde si mohou zákazníci pořídit med, čerstvé maso, uzeniny nebo mléčné výrobky. Nechybí ani regionální pivovary. V kategorii Zážitky si zase můžete vykovat nůž, vytočit hrníček nebo upéct chleba.

Podle náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové chtějí navázat na úspěšný projekt Křišťálové údolí, který provází návštěvníky kraje například po sklárnách a bižuterních dílnách. „My samozřejmě stojíme o to, abychom měli pestrou nabídku. Aby se lidé po návštěvě sklárny zastavili v místní pekárně u vyhlášeného uzenáře nebo si koupili místní med,“ popisuje Vinklátová.

Projekt Liberecký kraj sobě představuje všechny certifikované výrobce v Libereckém kraji. Tedy ty, kteří jsou držiteli jedné ze čtyř regionálních značek. Uvítá ale i další výrobce, kteří značku zatím nemají. Podle radního Ulvra nechtějí ale nechat projekt ustrnout pouze v mezích Libereckého kraje, ale rozšířit se i za jeho hranice.