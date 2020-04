Liberecký kraj dostal pokutu 7 milionů za výběr dopravce, hejtman se odvolá

„Liberecký kraj postupoval nezákonně, když uzavřel s dopravcem ČSAD Česká Lípa smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním, přestože pro to nebyly splněny zákonné požadavky,“ odůvodňuje Martin Švanda, mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Liberecký kraj se hájí, že jinou možnost než zadat smlouvu přímo ani neměl. „Mohli jsme v polovině roku 2019 uspořádat veřejnou soutěž, která by se sice stihla, ale bylo by to tak narychlo, že by se opět přihlásil jediný uchazeč. To jsme si vyzkoušeli už v roce 2018, kdy se hledal dopravce pro Semilsko a Jablonecko, kde byl jediný uchazeč BusLine. Do této situace jsme se tedy nechtěli dostat,“ vysvětluje hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

Už několik let se Liberecký kraj pokouší vytvořit si vlastního dopravce, aby se takové situaci vyhnul a autobusovou dopravu si zajišťoval sám. V minulosti tak chtěl učinit nákupem akcií firmy ČSAD Liberec. Tento krok ale napadl právě ÚOHS, věc skončila u soudu. Ten byl nařízen na tento týden, kvůli koronaviru byl však odložen.

Za zdržení může úřad, brání se náměstek

Liberecký kraj tak viní antimonopolní úřad z toho, že sám vytvořil prostředí, kdy nezbýval čas na hledání jiného dopravce.

„Loni ještě nebyla nutnost hledat si nového dopravce, spoléhali jsme na vznik vlastního dopravce. Jenže antimonopolní úřad to zdržoval. Takže ÚOHS vlastně sám stvořil situaci, za které nezbýval čas na standardní veřejnou soutěž. Tak jsme zakázku zadali napřímo, což nám opět dnes vytýká,“ argumentuje Jan Sviták (SLK), hejtmanův náměstek pro dopravu.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda však tuto argumentaci neuznává a zdůrazňuje, že nešlo o žádnou mimořádnou situaci, která by zadání zakázky napřímo ospravedlnila.

„Liberecký kraj zdůvodňoval přímé zadání odkazem na vznik mimořádné situace spočívající v bezprostřední hrozbě přerušení poskytování veřejných služeb, přestože předchozí smlouva na provozování autobusové dopravy zanikla 14. prosince 2019 běžným uplynutím času. Liberecký kraj úmyslně zcela vyloučil soutěž o poskytování předmětných služeb,“ vysvětluje Švanda.

Hejtman: Úřad zasahuje do veřejných zakázek

Hejtman však podotýká, že jakákoliv veřejná soutěž v dopravě je i kvůli přístupu antimonopolního úřadu předem odsouzena k nezdaru. Většinou se buď přihlásí jedna firma a nebo zakázku napadnou neúspěšní uchazeči.

„ÚOHS tvrdí, že kdybychom zakázku soutěžili, ověřili bychom si cenu na trhu. Ale tady přece žádný trh neexistuje. Pokud nemají dopravci opravdu dlouhou dobu na přípravu, tak o zakázku nemají zájem. Nikdo nemá předem nakoupené autobusy a připravené zázemí,“ tvrdí Půta.

„Právě rozhodnutí antimonopolního úřadu úřadu způsobilo, že veřejná doprava v ČR se vysoutěžit nedá. ÚOHS totiž pozoruhodným způsobem zasahuje do veřejných zakázek. V čí prospěch, to nechám na zralé úvaze každého,“ dodává hejtman.

Počet cestujících na Českolipsku, kde jezdí ČSAD Česká Lípa je 2,9 milionu za rok, společnost BusLine převeze 5,4 milionu cestujících za rok a společnost ČSAD Liberec 2,8 milionu osob za rok. Objem obsloužených kilometrů na Českolipsku je 3,927 milionu km za rok. Nákladová cena dopravního výkonu společnosti ČSAD Česká Lípa činí 38,36 Kč/km, BusLine 39,92 Kč/km a společnost ČSAD Liberec 40,39 Kč/km.