Liberecká výšina se probouzí, nabídne stylové pokoje i moderní restauraci

Pro Martina Hřebíka a Jana Fantu, kteří se na výšině usadili teprve před pár dny, půjde o už několikátý podnik. V Liberci provozují například taneční kluby Lípa, Top Star, kavárnu Praha nebo koktejlový Boca Bar.

„Výšinu vlastní náš společník Josef Neuman, který nám pomáhal už s dalšími projekty. Před nedávnem se rozloučil se stávajícím nájemcem, který tam byl mnoho let, protože provoz neodpovídal potenciálu, který to místo má. Nabídl nám, zda bychom ji nechtěli provozovat, a my kývli,“ vysvětluje převzetí provozu Martin Hřebík a vyjmenovává silné stránky stylového stavení.

„Je to perfektní výletní místo, je tam rozhledna, velký sál, vyžití pro děti. Ale všechno poslední dobou spíš chátralo,“ zmiňuje Hřebík. Podle něj restaurace pokulhávala, sál nebyl v nejlepším stavu a pokoje byly zastaralé.

Výšinu proto museli zavřít, aby její interiéry obsadili dělníci a pustili se do změn. „Restaurace si ponechá lesní styl, ale z původní podoby zůstalo jenom dřevěné obložení. Sundali jsme parohy a vycpaná zvířata, zbourali jsme bar, naopak jsme nechali postavit nový bar. Také jsme instalovali nová svítidla nebo krbová kamna. Všechno je teď nové, čisté, prostě podle současných trendů gastronomie,“ vypočítává Hřebík, který by rád hostům nabídl českou kuchyni v podání libereckých kuchařských es.

„Budeme mít stálý jídelní lístek, pět šest jídel, a pak už bude na invenci kuchaře, co předvede navíc. Člověk ale může přijít i jenom na kvalitní kávu nebo pivo. Určitě chceme mít Plzeň, další dvě tři piva pak budou od regionálního pivovaru.“

Velkou proměnou prochází i přilehlý slavnostní sál. „Chceme tu hostit především svatby, na které je Výšina jako dělaná. Dá se tu parkovat, kolem je příroda, hosté tu můžou přespat,“ naráží nový provozovatel na pokoje. I ty čeká razantní proměna.

Liberecká výšina Na vrchu Kovadlina nechal postavit v letech 1900 až 1901 Heinrich von Liebieg stylovou restauraci v podobě středověkého hradu s unikátní pětibokou 25 metrů vysokou věží. Pro umocnění starobylosti byly na stavbu použity materiály ze zbouraných středověkých domů v Norimberku. V letech 1960 až 1969 prošel komplex necitlivou rekonstrukcí. V roce 1999 byla Liberecká výšina pro zchátralost uzavřena. V letech 2011 až 2013 prošla další rekonstrukcí. V roce 2016 ji za 17 milionů vydražil Josef Neuman.

„Teď tam jsou jen bílé zdi a nic nepřipomíná, že jste uprostřed lesa. Proto se v pokojích objeví více dřeva. Na vše ostatní jsme zvolili kombinaci šedé a bílé barvy s černými prvky, aby to nebylo moc divoké, ale naopak decentní a příjemné,“ popisuje Hřebík.

Zároveň upozorňuje, že nepůjde o žádnou turistickou ubytovnu. „Půjde spíše o hotel na pomezí tří až čtyřech hvězdiček. Cena přitom nebude nijak přehnaná. Chceme, aby odpovídala libereckým standardům.“ V areálu postupně přibude i wellness nebo velká letní dřevěná terasa s barem, kde se budou podávat jednoduchá jídla, jako je třeba trhané maso nebo hot dog.

Noví provozovatelé plánují během tří týdnů otevřít restauraci. „Pak se vrhneme na velký sál a pokoje, ty by mohly být hotové koncem února,“ předpovídá Hřebík, který si zatím netroufá odhadovat, kolik bude celá rekonstrukce stát. Zmínil však, že investorem je majitel Liberecké výšiny Josef Neuman. „Bez toho, že bychom za sebou měli našeho společníka, bychom do toho jít nemohli,“ dodává Hřebík.