Liberecká zoo přichází o miliony, k opicím smí ošetřovatel jen v roušce

„Máme informace o tom, že covid-19 by měl být přenosný i na primáty, takže proto jsme takto zpřísnili režim. Mezi opy se tak smí pohybovat jenom ošetřovatel směny. Zákaz vstupu platí i pro všechny zoology,“ říká hlavní zoolog zahrady Luboš Melichar.

Ošetřovatel musí dodržet i další přísná hygienická pravidla. „Krmivo připravuje v rukavicích, při vstupu musí projít přes dezinfekční rohože,“ přibližuje zoolog.

Zahrada změnila i systém směn, které se o zvířata starají. V jeden čas tak v areálu nemůžou být všichni zaměstnanci najednou, jak je tomu běžně.

„Tým je rozdělený na několik částí pro případ, kdyby někdo onemocněl. Jsme schopní se o zvířata maximálně postarat, ale je to na krev. Lidé tu makají od rána do večera a je to pro ně fyzicky a kvůli stresu i psychicky náročné. Ale ten tým je skvělý, všichni jsou to velcí profesionálové a postavili se tomu čelem. Bez připomínek a kňourání odmakají vše, co se po nich chce,“ popisuje Melichar, podle kterého panuje na cestičkách až nezdravý klid.

„Někteří ošetřovatelé ještě před několika měsíci vedli teorie, jak by bylo super, kdyby zahrada byla zcela bez návštěvníků. Je to samozřejmě s obrovskou nadsázkou, všichni si uvědomujeme, že návštěvníky potřebujeme a máme je rádi. Ale když se projdete zahradou v létě a máte tady pracovat, tak je to komplikovanější, než když tady nikdo není. Ti samí ošetřovatelé už ale po dvou dnech říkali, že je to divné,“ přiznává zoolog.

Zvířatům chybí obecenstvo

Dětský smích chybí i některým zvířatům. „Když okolo nich projde člověk, kterých je teď v zahradě minimum, tak to u nich vzbuzuje zvědavost,“ říká Melichar. A za pravdu mu dává i ředitel zahrady David Nejedlo.

„Máme tu zvířata, která ocení klid, ale zároveň mnoho zvířat, kterým návštěvníci chybí. To jsou třeba šimpanzi, kteří návštěvníky pozorují. Lidé jim krátí chvíli, jsou pro ně zábavou.“

Jinak se ale zvířata nenudí. „Mají různé programy. Například potravu si musí hledat,“ vysvětluje ředitel.

Právě s potravou by mohl nastat problém. Přestože se zahrada dostatečně předzásobila, chybí jí mrkev. „Je pro nás hlavní dopravní prvek pro vitamíny, které zvířatům přidáváme do krmiva. Jenomže nám teď vylétla na neskutečné částky, protože je k dipozici jen dovozová. My ale musíme nějak hospodařit a tohle se s tím úplně neslučuje,“ přibližuje Melichar.

Situace je o to vážnější, jelikož zavřená zahrada přišla o všechny příjmy. „Vše financujeme z rezerv, které jsme si udělali. V tomto období navíc bývá návštěvnost vysoká. Když bychom byli zavření do konce dubna, tak hrubý odhad ztráty je kolem šesti milionů korun. Jak to zvládneme, bude záležet na tom, kdy a v jakém režimu otevřeme. Doufáme, že to bude co nejdříve,“ přeje si ředitel Nejedlo, kterého trápí i pozastavené transporty zvířat.

„Jarní a podzimní období je nejvhodnější pro přesuny zvířat, protože není vedro. Musíme tak předělat chovatelské plány, protože nemůžeme dovážet samce nebo naopak neposílat pryč odrostlá mláďata.“

Zahrada taky zastavila všechny plánované investice. Ve větším klidu tak aspoň dokončuje ty rozjeté. Renovuje například pavilon tropů, povrch v dolní části zahrady nebo zázemí expozice velbloudů.