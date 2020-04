Koronavirová krize zvýšila zájem o zahrádky, je jich málo a jsou drahé

Když před třemi lety kupoval Jakub Rosenberg z Liberce zahrádku nedaleko sídliště Broumovská, netušil, že za pár let bude mít dvojnásobnou hodnotu. Přestože by ji mohl prodat téměř okamžitě, rozhodl se, že si ji nechá. Poslední měsíc to bylo totiž jedno z mála útočišť, kam mohl se svou rodinou zamířit.

Jak rapidně vzrostla v současnosti poptávka po vlastním kousku přírody uprostřed městské zástavby, dokazuje i několik málo inzerátů na internetu. Ceny za zahrádky v Liberci už většinou překročily půlmilionovou hranici, někdy se blíží až k šesti nulám.

„Zájem je teď obrovský. Lidé, co chodí kolem naší kolonie na procházky, se každou chvíli ptají, jestli není něco na prodej. Řekla bych, že nějací zájemci se objeví tak obden,“ sdělila tajemnice libereckého svazu zahrádkářů Zuzana Strnadová.

„Kontakty si bral dokonce i policista, který tady v zimě vytahoval z chatky bezdomovce,“ zavzpomínala Strnadová.

Rozhoduje zavedená voda, stav chatky ne

Podle ní dnes lidé kupují za nemalou částku i zahrádky, o které by před lety nezavadili.

„Stále je pro ně důležité, zda je zavedená voda, ale hodně slevili z kvality pozemku i chatky. I když je v dezolátním stavu, řeknou si, že ji opraví,“ dodala s tím, že lidé jsou ochotni si vzít zahrádku i do podnájmu. „Jde jim o to, aby si měli kde upéct buřta,“ usmála se.

Její slova potvrdil i Jakub Rosenberg. „Byl jsem dost překvapený, když jsem se dozvěděl, že sousední pozemek dneska stojí tolik, co před lety náš. Je to ale nesrovnatelné nejen co do velikosti. My jsme koupili udržovanou zahradu s pěknou chatkou, to vedle nás je zanedbaná ruina,“ popsal Rosenberg.

Zatímco před lety bylo zahrádkaření spíše doménou starší generace, dnes zahrádky kupují čím dál častěji rodiny s malými dětmi. „Dokonce bych řekla, že mladší generace teď převažuje,“ poznamenala Strnadová.

Převis poptávky nad nabídkou je podle ní obrovský. „Lidé zahrádky jen tak nepouští. Stane se, že někdo už ji ze zdravotních důvodů nezvládá nebo umře, a příbuzní už mají svoji, ale jsou to výjimky,“ dodala Strnadová s tím, že největší zájem byl především poslední měsíc. „Určitě to bylo způsobeno tím, že se nemohlo cestovat. Uvidíme, jak to bude do budoucna,“ poznamenala.

Vzrůstající poptávku, a tím i ceny, po zahrádkách v městských koloniích zaregistrovaly i realitní kanceláře. „Už delší dobu panuje trend, že lidé chtějí mít vlastní kus pozemku. Současná krize jej jen umocnila,“ sdělila realitní agentka z Liberce, která nechce zveřejnit své jméno. Podle ní si zahrádky chtějí pořídit hlavně obyvatelé sídlišť.

„Ceny stouply za posledních několik let dvojnásobně,“ uvedla makléřka s tím, že pro řadu lidí se zahradní chatky stávají levnější alternativou k bydlení v rodinném domě. „Některé mají i evidenční číslo a je možné si v nich zařídit trvalé bydliště. Cena je ale pak samozřejmě mnohem větší,“ dodala.

I podle libereckého makléře Martina Mrugaly si zahrádky často kupují lidé, kteří si nemohou dovolit rodinný dům a hledají únik z panelákových bytů. Současná situace podle makléřů pak strmému růstu cen jen nahrává.