Vlak přejel muži nohy, zachránci pomohla zdravotnická průprava z vojny

„Nebyl to hezký pohled a já sám jsem se s tím ještě několik dní poté vyrovnával,“ vzpomíná Martin Prevužňák. V momentě, kdy se z ničehoho nic objevil na trati mladý chodec a vlak ho srazil, prý ale nebyl na podobné úvahy čas.

V hlavě Prevužňákovi znělo jediné: musím pomoci. Ve vlaku se ptal lidí, jestli mezi nimi není lékař, ale nebyl. V nočním spoji z Liberce do Turnova bylo jen málo cestujících. K nehodě navíc došlo v pusté krajině mezi Rádlem a Hodkovicemi.

„Tak jsem šel se strojvedoucím sám. Naštěstí jsem na vojně podstoupil tříměsíční zdravotnickou průpravu. I po těch letech mi najednou začaly v hlavě vyskakovat všechny věci, které nám ve výcvikovém středisku v Uherském Hradišti vtloukali do hlavy. Protože vlak přejel dotyčnému obě nohy, tak jsem mu musel podvázat to, co zbylo, aby nevykrvácel. Štěstí bylo, že lékárnička ve vlaku byla velmi dobře vybavená. Byla tam i dvě škrtidla,“ líčí pětačtyřicetiletý zachránce, který pracuje v automobilovém průmyslu.

Těžce zraněný muž po nehodě přišel o obě nohy, ale přežil.

Prevužňáku duchapřítomnost vyzdvihl ředitel krajské záchranky Luděk Kramář. „Je úžasné, že v těžké situaci neztratil hlavu a dokázal poskytnout první pomoc takovým způsobem, který muži umožnil přežít do příjezdu profesionálů,“ řekl Kramář.

„Bez okamžité reakce a pomoci zachránce by muž patrně nežil. Bohužel, velmi často se setkáváme s tím, že lidé maximálně zavolají pomoc mobilem, ale je málo těch, kteří skutečně začnou poskytovat první pomoc. Přitom při záchraně života velmi často rozhodují vteřiny. My máme profesionální vybavení, zkušené záchranáře, ale zkrátit dojezdové časy k pacientům už neumíme. Zvlášť, když je to v těžko přístupném terénu, jako byla zrovna tato vlaková nehoda za Rádlem,“ vysvětlil Kramář.

Sám Prevužňák bere svůj čin jako splátku záchranářům za situaci, ve které se ocitla před časem jeho rodina. „Oni mi zachránili už tři životy. Obou mých rodičů a jednoho z dětí. Tak jsem rád, že jim teď mohu něco vrátit, alespoň trochu pomoct,“ dodal Prevužňák.

Barbora Kroftová pomohla zachránit život cyklistovi, který zkolaboval.

Záchranáři poděkovali také Barboře Kroftové z Liberce. Ta zase pomohla zachránit život staršímu cyklistovi, který náhle zkolaboval.

„Jeli jsme s kamarádem okolo a všimli jsme si, že pán má potíže. Byl ještě při vědomí a řekl nám, že bude v pořádku. Pak ale zkolaboval, přestal vnímat a dýchat. Nevěděla jsem, jestli budu umět pomoct, ale zavolala jsem záchranku a ta mě pak skvěle naváděla, co je třeba udělat,“ popsala mladá žena.

Díky ní tak nemá zachráněný muž žádné vážné následky, které by mohly po zástavě dechu nastat.

Krajská záchranná služba začala oceňovat lidi z řad laické veřejnosti za pomoc v krizových situacích před rokem. Chce tak poukázat na to, jak důležitá je pomoc na místě do doby, než přijedou profesionální záchranáři.