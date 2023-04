Liberec vymění přes tisíc světel, nová ušetří městu peníze

„Uspěli jsme v získání dotace na výměnu veřejného osvětlení od ministerstva průmyslu a obchodu. Máme pro to dva důvody. Nejenže chceme, aby zářivky lépe svítily, ale také nám jde o snižování energetické a CO 2 stopy. Tento dotační titul nám to efektivně umožňuje,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Jednat by se mělo o výměnu 1 007 kusů veřejného osvětlení a 167 kusů stožárů. Výbojková svítidla nahradí nová se zdrojem LED, s regulací světelného toku.

Součástí zakázky je také povinné doložení všech technických dokumentů k návrhu a samotným prvkům veřejného osvětlení. Předpokládaná hodnota je 16 milionů a 750 tisíc korun bez daně.

Rada města si od výměny slibuje nejen zmodernizování, ale také zlepšení efektivnosti, delší životnost a nižší spotřebu energie. Město si zároveň znovu požádalo o dotaci, která je zaměřená na úsporu elektrické energie.

Maximální výše dotace je 10 milionů korun, Liberec získal 9 milionů a 350 tisíc korun na pokrytí výdajů. Instalací LED svítidel během této výměny navíc město uspoří zhruba čtyřicet procent na elektřině. Nová světla budou například v Lidových sadech pod obytným domem zvaným Wolkerák.