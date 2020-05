Umělci mají v Liberci nový kout, moderní obrazy visí nad hlavami pivařů

Půllitry s poctivě načepovanou Plzní, za pípou hostinský v tradičním bílém plášti, stěny vymalované válečkem se vzorem a na nich paroží a dresy. Ne, tady byste moderní umění nehledali. Ale jak to mnohdy bývá, první zdání klame.

Majitel pivnice Labský zámek, která před nedávnem zažila svou renesanci a z ošklivého káčátka se proměnila v zářivou labuť, otevřel jednu z místností umělcům. Dostala jméno Kunst kout a nyní hostí svou první výstavu.

„Chodí sem lidé všeho druhu. Od dělnických profesí až po umělce a další nadané lidi, kteří jsou mistři svého oboru,“ vysvětluje vznik myšlenky hostinský Jan Gamper. „Oslovil jsem proto kluky kumštýře, jestli nám tu nechtějí ukázat něco ze své tvorby.“

Jak řekl, tak se stalo. Jako první zvedl hozenou rukavici liberecký malíř a patriot David Hanvald.

Obrazy s přesahem

„Mí přátelé a kamarádi, což jsou většinou umělci, mají rádi dobrou architekturu, ale i dobré jídlo a pivo. A právě to se tu snoubí,“ říká Hanvald, proč kývl na myšlenku zavěsit svá díla do nově vzniklého výstavního prostoru.

„Jsou to obrazy. Ale zatímco obraz je většinou pravoúhlý, tak tady jednotlivé tahy a písmena vystupují do stran mimo formát. Pořád je to malba, ale v tomto případě doslova malba s přesahem,“ přibližuje Hanvald svou práci.

Obrazy jsou celkem tři a nesou název Kunst kout, právě podle nové galerie, H2O a CO2.

„H2O, tedy voda, je celospolečenské téma. A pro kvelb nebo restaurant se tento název přímo vybízí,“ popisuje jeden z obrazů autor.

Díla pocházejí z jeho aktuální tvorby, ve které se zabývá textem. „A to takovým, který se vztahuje k architektuře nebo provozu umění. Tam se setkávám s určitými vzorci a vzorečky, které se vážou na životní prostředí,“ objasňuje.

Z výstavy a vůbec nového místa pro umělce má radost i kurátor Martin Dostál. „Pojali jsme to jako netradiční, ale vážně míněnou galerii. Výstavy a vernisáže tu chceme střídat v pravidelném rytmu,“ říká kurátor. Výstava Hanvaldových obrazů potrvá do konce srpna.