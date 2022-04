Tahanice o sociální byty nekončí, vedení Liberce odmítlo smír

Budeme se soudit až k nejvyšší instanci. Tak hodnotí nečekaný zvrat v jednání s městem Liberec společnost Interma Byty.

Firma nabídla městu smírné řešení sporu, který s ním vede o 250 bytů v ulici U Sila v Zeleném Údolí. S dohodou souhlasila jak opozice, tak dvě ze tří koaličních stran, ODS a ANO. Početně největší klub Starostů byl ale proti, návrh neprošel o jeden hlas.

„Je to velká chyba. Chtěli jsme nastavit směr, aby bylo jasné, že se chceme dohodnout a nechceme drahé a vleklé soudní spory, které nás ve finále mohou připravit o možnost využívat 250 bytů pro sociální bydlení. Nechápu to. Jen jsme chtěli schválit možný postup, nikoli finální smlouvu. Ale jen jsme problém odsunuli a necháme ho vyhnívat dál, což nepřinese nikomu nic,“ okomentoval radní za ODS Petr Židek.

Vše se točí okolo 250 bytů, které Interma na svých pozemcích v ulici U Sila postavila v 90. letech minulého století. Město do výstavby vložilo 82 milionů, které mu za tím účelem poskytl stát v rámci dotací. Interma dala ze svého přes 123 milionů.

Díky dotaci získal Liberec právo využívat u Intermy přes sto bytů pro sociální bydlení s regulovaným nájemným. Město samo tak rozhodovalo o tom, kdo v nich bude bydlet. Po 20 letech od kolaudace měl ale podíl města přejít za jednu korunu na Intermu.

Smlouvy jsou podle soudu platné

Jde o stejný model jako u dalších bytových družstev nejen v Liberci, ale po celé ČR, které mají stejnou smlouvu. Stát tím tehdy řešil akutní nedostatek bytů. Když ale Interma požádala radnici na základě smlouvy v roce 2019 o převod městských bytů, vedení města smlouvy zpochybnilo a tvrdilo, že jsou absolutně neplatné, i když předtím k nim žádné výhrady nemělo. Interma se proto obrátila na soud. Ten konstatoval, že smlouvy platné jsou.

„Bohužel, i tak prvoinstanční rozsudek skončil patovou situací, protože náš nárok uznal okresní soud jen u dvou ze šesti domů. U čtyř jsme podle něj podali žádost o převod pozdě, takže by v nich město mělo mít dál 51% podíl. Nesouhlasíme s tím, podali jsme odvolání,“ řekl předseda představenstva Intermy Slavomír Moleš.

Zároveň však společnost nabídla Liberci v rámci smírčího řešení, že mu ve všech šesti domech, tedy i v těch, u kterých soud rozhodl, že jejich stoprocentním vlastníkem je Interma, přenechá byty pro sociální bydlení na dalších 12 let. Celkem jde o 250 bytů.

„Vlastně bychom tím o 12 let prodloužili městu možnost užívat tyto sociální byty. Měli jsme to za férovou nabídku. Bohužel, skupina kolem pana primátora má jiný názor. Takže budeme v soudu pokračovat a věříme, že vyhrajeme. Naši právníci jsou o tom přesvědčeni. Pak ale město přijde o sociální byty definitivně. Mrzí nás to, ale máme pocit, že Starostové s námi hrají jen šarádu,“ řekl Moleš.

Jiná převody město podpořilo

Návrh na mimosoudní řešení Interma nabízela městu ještě před podáním žaloby k soudu. Starostové pro Liberec ho však odmítli. Přitom v jiných případech nakonec SLK pod nátlakem koaličních partnerů, opozice i soudních rozhodnutí platnost smluv o bezplatném převodu podílu města uznali. Nedávno takto město podpořilo převod svých podílů na bytová družstva Alfa, Beta a Gama.

„Není možné, abychom v kauzách bytových družstev používali různou argumentaci a rétoriku. Stáváme se tak nedůvěryhodným partnerem,“ kritizuje radní Židek.

Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) ovšem argumentuje tím, že rozsudek okresního soudu ponechal ve čtyřech domech spolupodíl městu, protože Interma nepožádala o převod včas a na tom by prý město mělo trvat. „To řešení je sympatické v tom, že Liberec může používat těch 100 bytů navždy na sociální bydlení. Naproti tomu návrh, který jsme nepodpořili, byl jen o dvanácti letech a pak by město nemělo nic.“

Podle zastánců dohody s Intermou však není spravedlivé, aby se město obohatilo na základě administrativní chyby druhé strany. S byty ve spoluvlastnictví navíc nemělo město po celých 20 let žádné náklady, vše hradila Interma.