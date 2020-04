Tunel jako v Monaku, místo jezera lom. Liberečan baví kolážemi

Na srovnávacích kolážích, které zveřejnil na svém Facebooku, tak někdejší Textilana připomíná ukrajinskou Pripjať, tunel pod autobusovým nádražím zase dějiště monacké velké ceny Formule 1.

Škrabálek přiznává, že inspirací mu byla po internetu kolující série snímků, které ukazují skutečné krásy České republiky se svými dvojníky z celého světa. „Řekl jsem si, že i v Liberci se toho dá vidět hodně na jednom místě,“ říká autor. A dal se do díla. Celkem vzniklo 17 koláží, MF DNES a iDNES.cz tak přináší alespoň malou ukázku.

Autor neměl jasně daný postup, někdy ho zaujala místa v Liberci a až poté k nim hledal světové protějšky, jindy postupoval opačně. „Třeba tunel mě napadl úplně náhodou. Asi by se dalo najít i více věcí, ale aby to mělo trochu kouzlo, udělal jsem jich jen pár,“ zmiňuje Škrabálek, který několik zahraničních míst, která do koláží použil, osobně navštívil.

Kromě tradičních turistických trháků, jako je radnice nebo Ještěd, však sáhl i po místech, kterými se Liberec příliš nechlubí. Srovnání se světem se tak dočkala třeba budova Blaupunkt liberecké Textilany, Papírové náměstí nebo zatopená jáma na Perštýně. „Můj záměr byl, aby se opět mluvilo i o těch ‚nehezkých‘ místech,“ vysvětluje autor.



Ten však sáhl i po lokalitách, která ani rodilý Liberečan na první pohled nezná. „Co jsem tak viděl v komentářích, tak třeba lom v Ruprechticích, který jsem přirovnal k jezeru v Kanadě, je pro mnohé velkou neznámou. Hodně lidí také píše, že znají Liberec jen podle Ještědu a že teď stojí za to navštívit i ten zbytek.“

Přestože autor bojuje s pandemií koronaviru humorem, na lehkou váhu ji nebere a pro uzavření hranic má pochopení. „V době krize je to asi správné řešení. V nejbližší možné době bych ale uvítal alespoň otevření Schengenu.“ Až se situace zklidní a skončí nouzový stav, doporučuje cestování po České republice.

„Teď je zase spousty času na to si ten výlet pořádně naplánovat,“ dodává Škrabálek, kterého těší, že hodně lidí na základě jeho koláží má nyní v plánu Liberec navštívit osobně. „Takovou odezvu jsem nečekal,“ zakončuje.