Liberec vypsal inzerát na manažera sportovišť, opozici se funkce nelíbí

Dobrá orientace v právních předpisech, znalost účetnictví, zkušenosti ve sportovním managementu a schopnost organizace různých aktivit včetně dětských kroužků. To jsou hlavní předpoklady pro manažera správy sportovních organizací, kterého Liberec hledá.



Manažer má mít za měsíční plat 50 až 60 tisíc korun na starosti správu sportovišť sdružených pod městskou organizací Sportovní areál Liberec. Konkrétně jde o plavecký bazén, arénu, skatepark, sportovní areály ve Vesci a ve Svojsíkově ulici, fotbalové stadiony ve Vesci a U Nisy a sportovní areál Ještěd.

Na úřední desce radnice v sekci volná místa se o tom však případný zájemce nedozví. Inzerát se objevil v půlce ledna jen na internetových portálech s volnými místy. Uzávěrka přihlášek je do 29. ledna a nástup v únoru.



Někteří radní i opoziční zastupitelé si myslí, že hledání manažera pro výše uvedené areály je zbytečné.

„Podle mne by to měli zvládat současní zaměstnanci města Liberec. Jednatelé Sportovního areálu Liberec si ale dle své politické odpovědnosti myslí něco jiného,“ zmínil na Facebooku radní za ANO Marek Vávra.

Podobně to vidí i zastupitel LOL Jaromír Baxa. „Na jednu stranu je dobře, že město vůbec chce tu správu nějak řešit. Na druhou stranu jsme čekali, že to bude řešit referent oddělení sportu, který má správu sportovních objektů a areálů v náplni práce. Takže netuším, co se od toho manažera chce, když má dělat to samé,“ řekl.



Inzerát je účelový, myslí se zastupitelé

Někteří členové radniční koalice, kteří si ale nepřáli zveřejnit jméno, se domnívají, že inzerát je účelový pro někoho konkrétního. Už proto, že arénu spravuje pro město soukromá společnost SFM patřící do portfolia firmy Syner Group, a stejně tak bazén je ve správě soukromé firmy Ještědská sportovní. Další manažer je tak podle nich nadbytečný.

Jednatel Sportovního areálu Liberec a zároveň ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO) ale namítá, že tento stav nemusí trvat věčně.

„Ano, koncese se SFM je stále platná. Vedení města se nicméně připravuje na možnou variantu, že bude v budoucnu muset provoz arény zajistit samo. A zároveň, že tento model bude muset uplatnit také při provozování bazénu. V současné situaci nelze vyloučit, že stávající provozovatel využije možnosti dát městu výpověď. Proto je nezbytné novou situaci řešit co nejrychleji,“ vysvětluje Karban.

Roli podle něj hraje i možnost získání dotace na rekonstrukci bazénu od Národní sportovní agentury, která ovšem předpokládá, že bazén bude provozovat město.



„Proto je třeba, abychom se tomu začali věnovat s dostatečným předstihem. Zároveň považujeme za vhodné, aby budoucí manažer byl už i u plánované rekonstrukce bazénu,“ dodal Karban.