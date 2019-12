Liberecký radní bude přísedícím u soudu, kritici se bojí klientelismu

Odpůrci Židkova působení u soudu tvrdí, že taková funkce aktivnímu politikovi nepřísluší, protože se otvírá prostor pro klientelismus. A politik také může vidět do zákulisí živých soudních kauz. Protestující opozici přehlasovala koalice Starostů pro Liberecký kraj, ANO a ODS.

„Zastupitel se přísedícím u soudu stát může, nemá to zakázané. Pokud jde ale o takto vysoce postaveného politika krajského města, nejen řadového zastupitele, je tu otázka prolínání soudní moci s mocí samosprávní, výkonnou. Tam vidím riziko. Takový politik se může dostat k určitým informacím. Městu by mohla vzniknout výhoda. Rozhodně bych nedoporučil, aby takto postavený politik funkci přísedícího zastával,“ upozornil právník protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer.

Ve své praxi se ještě nesetkal s tím, že by radní krajského města zastával post přísedícího u soudu. „Politická síla zastupitelů či starostů z malých obcí je jiná, než u takto postaveného politika krajského města,“ řekl Leyer.

Opoziční zastupitel Jan Korytář se domnívá, že se zvolením Židka jako přísedícího vzniká precedens.

„Nejde ani tak o pana Židka, ale o to, že by aktivní politik neměl jako přísedící u soudu vůbec působit. Stejně tak by tam neměl být Korytář. Nikdo z lidí, co budou před soudem, by se neměl dostat do situace, že si řekne, jak to, že tu sedí Židek z ODS? Soud by měl být nestranný a apolitický,“ míní Korytář (Změna pro Liberec).

Podle něj se také sblížením světa politiky a soudnictví nabízí větší prostor pro klientelismus. „Když sedíte jako přísedící u soudu, máte bližší kontakt s těmi lidmi, jste součástí systému. Můžete se stát jejich známým. Následovat mohou různé protislužby. Tato hranice se vůbec nemá překračovat,“ poznamenal Korytář.

Přijde mi to stupidní, míní Židek

„Přihlásil jsem se jako přísedící jen proto, že tito lidé chybí. Chtěl jsem pomoci problém řešit. To, co se rozpoutalo, mi přijde úplně stupidní. Nechápu, proč úvahy kritiků jdou tímto směrem. Jsem politik, ale i občan a je to mé právo,“ vyjádřil se Petr Židek.

„Asi těžko někdo může předpokládat, že bych seděl u jednání, které se bude týkat nějakého politického oponenta nebo politické kauzy. Z toho bych byl vyloučen,“ dodal Židek.

Opoziční zastupitel Jaromír Baxa upozornil na to, že zájemce o post soudních přísedících mělo město nejprve hledat pomocí radničního zpravodaje.

„Pokaždé bylo řečeno, že to není důležité, protože jde jen o pár lidí. Teď je najednou mezi uchazeči pan Židek. A důvodem je, že chybí lidé. Jednak mi nepřijde správné, aby tam chodili radní. Jednak by tam neměli chodit lidé, jejichž minulost není úplně křišťálově čistá,“ uvedl Jaromír Baxa (Liberec otevřený lidem).

Narážel na to, že Petr Židek, i když splňuje podmínku bezúhonnosti, byl v minulosti jako někdejší šéf kanceláře projektů a evropských fondů policejního prezidia vyšetřován inspekcí v souvislosti s projektem na modernizaci policejních služeben P1000. Nakonec ale nebyl stíhaný.

„Nikdy jsem nebyl z ničeho obviněn, ani obžalován. To je jediné, co bych k tomu řekl. Dnes je velmi jednoduché někoho očernit,“ vyjádřil se Petr Židek.

„Obávám se, že to, že by mohl být ve střetu zájmů, se dá říci o každém - řediteli podniku nebo pracovníku jakékoli příspěvkové organizace. S takovým přístupem bychom pak do soudního senátu nemohli dát nikoho. Zodpovědnost rozhodnout o podjatosti leží na soudci,“ domnívá se zastupitel Michal Hron (Starostové pro Liberecký kraj).