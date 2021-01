Kocoura vyhodili z devátého patra, policie vyšetřuje týrání zvířat

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás dne 23.12. 2020 za tragických okolností opustil náš milovaný kocour Macíček ve věku nedožitých 7 let. Rozloučení proběhne na místě tragédie Rychtářská 23 , Liberec 14 před dětským hřištěm dne 23.1. 2020 v 15 hodin. Vy všichni kteří máte rádi zvířata, spavedlnost a soucítíte s námi přijďte uctít památku bezbranného kocourka. Děkuji Tomáš s rodinou.



PROSÍM O SDÍLENÍ A VEŠKEROU MEDIALIZACI !!!!!! DĚKUJI



Náš kocou...r byl kříženec Britské modré kočky a mourovatého kocoura pocházel z Kateřinek a proto byl milý krásný a temperamentní. Byl zvyklý chodit ven v mládí se občas zatoulal ,ale protože měl obojek a na něm telefonní číslo ,vždy někdo zavolal ,kdo ho našel a kocour se nám vrátil domů. Teď už byl starší a zkušený v lidském věku cca 27 let obešel si okolí a dřív nebo později se vrátil domů. Občas zašel do trafiky nebo do květinářství do místního Tesca rozveselit prodavačky. Ve vchodě měl i psího kamaráda Dastiho se kterým si dobře rozuměl. Byl obezřetný na auta si dával pozor, když šel přes silnici tak se vždy pozorně rozhlédl. Doma měl vše co potřeboval měl svůj záchod, pelíšek a k jídlu dostával ty nejlepší dobroty ,které kočky mají rády.