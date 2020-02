Liberec se vzdá milionů na rekultivaci skládky v lomu, bojí se sankcí

„Přichystáme méně rizikovou variantu,“ řekl primátor s tím, že město chce do konce června podat žádost o novou dotaci. Pokud uspěje, rekultivace začne podle primátora v příštím roce.

Rekultivaci skládky připravilo minulé vedení města. Bývalý náměstek primátora a nyní opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna pro Liberec), který měl projekt na starosti, kritiku odmítá. „Kdybych tam viděl nějaké velké riziko, tak bych do toho nešel,“ řekl Korytář.

Cílem je rekultivace skládky na více než dvou hektarech, v prostoru starého odvalu. Skládka je na pozemcích města a firmy Ligranit, jež kamenolom provozuje. Kromě kamene tam je směs komunálního, stavebního a dalšího odpadu včetně nebezpečných látek.

Podle Zámečníka byly pochybnosti o tom, na jak velké ploše leží komunální odpad. Zmínil rizikovou analýzu Ligranitu, podle níž je na třetině plochy. Za naddimenzovanou ji podle primátora považovali i pracovníci Státního fondu životního prostředí.

„Upozorňovali nás, že kdyby skládka komunálního odpadu byla na méně než padesáti procentech výměry, tak že nám dotaci nezaplatí a ještě budeme mít sankce,“ uvedl primátor.

V plánu bylo místo zalesnit a zpřístupnit veřejnosti

Korytář poukázal na to, že vycházeli ze sond, které se tam prováděly. „Je nějaký odhad, kde by mohla skládka být. Je to jen tvrzení proti tvrzení,“ uvedl.

„Pokud se ale podaří dotaci znovu získat a bude tam menší indikátor rekultivace plochy s komunálním odpadem, tak to riziko pro město může být menší. Neobával bych se ale ani té větší plochy,“ poznamenal.

Rekultivace území byla v projektu rozdělená do pěti let. Náklady se odhadovaly skoro na 55 milionů korun a finančně se měl podílet i Ligranit. V plánu bylo odtěžení 211 tisíc tun, z toho zhruba polovina je žula či suť vhodná k recyklaci. Dalších 94 tisíc tun materiálů se mělo použít na úpravu terénu a zhruba tisíc tun nebezpečných odpadů k ekologické likvidaci.

V plánu bylo rekultivovat skládku takzvaným lesnickým způsobem, tedy zalesnit a zpřístupnit veřejnosti.

Součástí projektu bylo i vybudování silnice, která by umožnila z obytné části Ruprechtic odklonit značnou část nákladní dopravy směřující do lomu. Místní o to dlouhodobě usilují. Nová silnice by se obydlenému území vyhnula, auta s kamením by jezdila lesem.