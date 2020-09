Jarní ztrátu iQlandia nedohnala, k přežití jí pomůže úvěr

Přesto i na letošní školní rok chystají programy, které částečně dotují z vlastních zisků.

Jak uvedl ředitel, jarní ztrátu se centru nepodařilo dohnat ani během letní sezony. „Do iQlandie zavítalo necelých čtyřicet tisíc lidí. Je to zhruba o čtvrtinu méně než loni. Sice přibylo více českých návštěvníků, zhruba o čtvrtinu, ale téměř kompletně vypadli ti zahraniční, tedy Poláci a Němci,“ uvedl Coufal.

Zatímco v předchozích letech počítali návštěvníky z ciziny na desítky tisíc, letos jich byly podle něj skutečně jen desítky. „Tak jedno až dvě auta denně,“ poznamenal ředitel. Výsledný pokles je podle něj asi deset procent. Kvůli pandemii musela iQlandie snížit počet zaměstnanců ze zhruba 150 na 80 lidí. Podle Coufala se snížený počet zaměstnanců projevil tím, že museli kvůli tomu zkrátit pracovní dobu.

První půjčka v historii

íQlandie není příspěvkovou organizací a na svůj provoz si vydělává sama. Výpadek jen za duben a květen byl kolem deseti milionů. Roční obrat má zhruba sto milionů a jak upozornil Coufal, v tomto období mívá běžně na účtě sedm až osm milionů. Těmi pak mohou dotovat programy pro školy. Letos poprvé si centrum muselo vzít půjčku.



„Využijeme Covid II, abychom zajistili provoz na podzim,“ dodal ředitel s tím, že zavření centra už momentálně nehrozí. „Pokud se nic nestane, budeme půjčku splácet dva až tři roky z peněz, které jsme uspořili na mzdách,“ vysvětlil. Podle něj příliš nefunguje podpora science center na celostátní úrovni. „Chceme, aby děti ze škol měly přístup zadarmo,“ doplnil.

V Liberci se podle něj nedaří příliš ani podpora na lokální úrovni. Liberecký kraj přispěl 800 tisíci, to je o 300 tisíc více než loni, město pak dalo 400 tisíc. V jiných českých science centrech se podle Coufala jedná o milionové částky. Jak už dříve sdělil náměstek primátora Ivan Langr, původně navrhoval částku 900 tisíc, ta ale neprošla zastupitelstvem. „Další debatu s iQlandií odhaduji tak na přelom října a listopadu,“ dodal náměstek.

Laboratoře i matematická gramotnost

I přesto, že není jisté, jak se letošní školní rok bude vyvíjet, pokračuje iQlandia v programech pro školy. „Pro žáky vyšších ročníků ZŠ jsme například rozšířili nabídku v laboratořích o programy věnované lidskému tělu či praktickému sestavování jednoduchých obvodů,“ upřesnila hlavní metodička Jana Havlíková Bittnerová.

Středoškoláci zase budou moci využít po novém roce projektové dny věnované především technice a matematické gramotnosti. Kromě toho vznikne v iQlandii celá expozice zaměřená na matematiku a její uplatnění v každodenním životě.

„Chceme ukázat, k čemu je matematika, kde všude ji najdou, v přírodě, ve stavebnictví a podobně,“ zdůraznil manažer pro vědu a vzdělávání Petr Desenský. Podle něj právě doba covidová ukázala veřejnosti, jak je věda důležitá. „Lidé začali vnímat, že bychom potřebovali vědce, kteří by rychle našli vakcínu,“ okomentoval Desenský.

Ročně do iQlandie přijde více než čtyři tisíce tříd. Školy využívají laboratoře, 3D tiskárnu a další specializovaná zařízení. „Vlastní polytechnické dílny jsou pro nás nereálné, i kdybychom na ně nesehnali peníze, narazíme na prostorová omezení,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Oblačná Liberec Alena Routová, proč se do iQlandie jejich žáci podívají několikrát do roka.

IQlandia působí v Liberci už od roku 2014: