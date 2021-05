Liberec omezí kamiony, do nového areálu jich pustí jen 70 denně

„Myslím, že to je poměrně ojedinělá smlouva, kterou se investor zaváže, že do areálu nepřijedou v rámci dvousměnného provozu více než čtyři nákladní vozy za hodinu. Což provoz na Švermově ulici, přes kterou bude doprava do nového areálu vedena, nijak navíc nezatíží,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).



Právě na dopravní přetížení Švermovy ulice a obavy z dalších stovek kamionů kvůli novému průmyslovému areálu, upozorňuje radnici už delší dobu nejen opozice, ale i osadní výbor liberecké čtvrti Františkov.



„Tato smlouva dokládá, že obavy z dalšího přetížení Švermovy ulice jsou liché. V bývalé slévárně bude jen lehký průmysl, který obyvatele Františkova nijak nezatíží,“ dodal Šolc. Provoz do areálu má sledovat podle rozhodnutí krajského úřadu certifikovaná společnost zabývající se sčítáním dopravy.



Opozice závazek investora na omezení kamionů vítá. Přesto se podle ní dalo zajít ještě dál.



„Sedmdesát vozidel denně je určitě dílčí úspěch a patří za něj poděkovat. Obyvatelům Františkova dává určitou jistotu, že nové továrny zásadně nezhorší jejich podmínky k bydlení. Na druhou stranu se mohla investice do průmyslové zóny v řádech stamilionů využít lépe. Místo příjezdové cesty do areálu přes Švermovu ulici, která je už dnes extrémně přetížená, by bylo výhodnější dopravní napojení kolem letiště, které by bylo propojeno se silnicí I/35. To by totiž odvedlo nákladní dopravu i z areálu Kovošrotu a dalších továren v okolí, kterou jsou dnes obyvatelé Františkova zatěžováni,“ zmínil zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).



Kromě závazku na 70 kamionů denně se společnost Finapra Development, která projekt zastřešuje, zavázala k úhradě dvou milionů korun na zlepšení křižovatky Švermova - Žitavská. Dalších osm milionů pak dá firma městu na snížení dopadu provozu nové průmyslové zóny na obytnou čtvrť Františkov. Jak přesně ale město zmíněnou částku využije, zatím není jasné.



Stejně tak panují stále dohady o tom, jaká výroba bude v areálu bývalé slévárny probíhat. Jde o jeden z největších brownfieldů na území Liberce. Jeho přeměna na zamýšlený Industrial Park Liberec má přinést práci zhruba třem stovkám lidí. Jenže město ani Finapra zatím tají, kdo areál obsadí a s čím. Jisté je jen, že plocha se revitalizuje pro různé výrobce z Liberecka, kteří potřebují nové prostory.