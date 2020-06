Nemocnice dohánějí výpadek příjmů, plánují více vyšetření i operací

„V březnu, dubnu a květnu jsme byli na čtyřiceti až padesáti procentech běžných výkonů. Dělala se jen akutní péče. Když se to převede na finance, tak za ty tři měsíce máme výpadek v příjmech 120 milionů korun podle stávající úhradové vyhlášky,“ sdělila ekonomická ředitelka Krajská nemocnice Liberec (KNL) Hana Jelínková.

Teď už zařízení běží naplno, ztrátu chce dohnat navýšením výkonů oproti běžnému režimu.

„Není to jen kvůli penězům. Je tu spousta pacientů, které jsme kvůli nouzovému stavu nemohli vzít na plánovanou operaci. Dlužíme jim tu péči. Řada lidí se také do nemocnice bála kvůli covidu přijít, čímž si svůj stav zhoršila. Hlavně u onkologických pacientů to je problém,“ řekl generální ředitel KNL Richard Lukáš.

Personál o dovolenou nepřijde

Nemocnice proto zavádí například druhou směnu na magnetické rezonanci, aby se vyšetřilo víc pacientů. Bude se také víc operovat přes letní měsíce než v jiných letech.

„Samozřejmě to neznamená, že by si personál nesměl vzít dovolenou. Tu si vezme. Ale budou se třeba prodlužovat směny na operačních sálech. Naštěstí personál nemocnice je do toho ochoten jít,“ zmínil Lukáš.

Ortopedické operace se pak z Liberce budou muset přes léto přesunout do Turnova. „Máme v Liberci naplánovanou rekonstrukci klimatizace, bez ní už by to nešlo. Stejně tak na neurochirurgii. Kromě Turnova tak využijeme i sály v nemocnici Frýdlant,“ dodala Jelínková.

Kvůli výpadku za březen, duben a květen jsou ale v nemocnici ohroženy některé plánované investice.

„Bohužel, zatím není jasné, jestli nám pojišťovny uhradí ten výpadek, nebo ne. Pokud ne, nebudeme si moci dovolit začít s výstavbou zázemí pro pozitronový emisní tomograf, který usnadňuje diagnostiku nádorových onemocnění. Koronakrize ukázala, jak špatně je nastavené financování zdravotnictví, kdy se stát stará jen o fakultní nemocnice a o ostatní ne,“ uvedl technický ředitel KNL Jan Rais.

Loni přitom Krajská nemocnice Liberec dosáhla nejlepšího ekonomického výsledku za posledních pět let. A to i přesto, že navýšila tarifní mzdy a zaměstnancům se na konci roku vyplácely odměny v celkové výši 60 milionů korun.