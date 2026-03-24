Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy

Projekt počítá nejen s úpravou parku a doplněním zeleně, ale také s protipovodňovými opatřeními, cyklostezkou či novou lávkou v prostoru naproti sídlu správy CHKO Jizerské hory.
Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos. Část nákladů pokryje evropská dotace. Městská náplavka bude bezbariérová a přístupná pro cyklisty.
„Pravobřežní část je komponovaná jako cyklostezka Odra-Nisa. Zde se jedná spíše o vybudování nábřeží, než náplavky,“ upřesnil náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.
Ochrana před povodní i nová zeleň
Naplánované je i protipovodňové opatření na dvacetiletou vodu. „Plánuje se výrazná proměna parku u ulice 1. máje, nové posezení, mobiliář, osvětlení. Trávník zde bude navržen jako pobytový a zátěžový,“ popsal Janďourek s tím, že přibudou nové květinové záhony a nové výsadby stromů.
Proměnou projde také území za Šolcovým domem. Součástí projektu bude i vybudování nové lávky u sídla správy CHKO Jizerské hory, která propojí ulici 1. máje s ulicí U Nisy.
„Tím se výrazně zvýší prostupnost území a umožní to lidem z nedalekého sídliště i nové výstavby v bloku v ulici Kladenské, využívat více kvalitní veřejný prostor a místo k odpočinku v centru města,“ pověděl náměstek.
Jedno místo za milion korun, v Liberci otevřeli kritizovaný parkovací dům
Součástí revitalizace je i zrušení městského parkoviště. „Nahrazení parkovacích míst se uskutečnilo v novém parkovacím domě a nová parkovací místa vzniknou ještě v ulici 1. máje,“ podotkl Janďourek. Podle něj má náplavka dlouhodobý význam pro centrum města.
„Mnoho měst se zcela v duchu zvýšení atraktivity území kolem řek ve městech, jako důležitého veřejného prostoru, rozhodlo toto území revitalizovat a vrátit ho lidem a řece,“ vysvětlil s tím, že inspirací je mnoho podobných úprav provedených v nedávné době hlavně v Čechách, například v Plzni, Českých Budějovicích nebo Olomouci.
K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody
Náplavka a celý návrh proměny dolního centra vznikl na základě otevřené architektonické soutěže. „Součástí byly i průzkumy a analýzy, které mapovaly potřeby obyvatel žijící v této lokalitě,“ uvedl Janďourek.
Revitalizace má navázat na dokončené schody do vody, fontánu, dětské hřiště i plastiku Magdaleny Jetelové před krajským úřadem, která znázorňuje obří nohy Adama a Evy a nese název Vyhnání Útěk – Návrat.
„Odhad je kolem padesáti milionů korun. Dotace na zeleň by měla být mezi 20 až 25 miliony korun uznatelných nákladů,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová s tím, že financování je rozloženo na letošní i příští rok.
20. listopadu 2025