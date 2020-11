Pejskař vyfotil mývala, v zoo řádil psík. Invazivní druhy se stahují do měst

Vypadají roztomile, ale jsou to škůdci. Mýval severní, psík mývalovitý nebo norek americký pustoší českou krajinu. Z volné přírody se navíc stahují do měst. Dokládá to fotografie z centra Liberce nebo stopy v zoologické zahradě.



Mývala severního se podařilo vyfotit pohotovému Liberečanovi v parku Budyšínská u Tržního náměstí. „Zrovna jsem venčil psa a mýval si to kráčel po silnici směrem do parku. Když uviděl psa, zdrhl na strom,“ popsal své setkání s mývalem Lukáš Neubauer.

Přestože informace o přítomnosti mývala v krajském městě dosud neexistovaly, dal se jeho výskyt očekávat.



„Mývalové jsou v české přírodě přítomni už přes deset let. Jsou mimořádně inteligentní a přizpůsobiví na prostředí. Jsou schopni hledat potravu jak na zemi, tak na stromech, protože dobře šplhají,“ vysvětluje dovednosti mývala regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Jiří Hušek.

Chybí přirozený nepřítel

Doma v Severní Americe mývalové žijí hojně v blízkosti člověka. Tajně si chodí pro jídlo nebo si ho berou z popelnic. Především jsou to ale škůdci.

„Například s oblibou vybírají ptačí hnízda,“ pokračuje Hušek s tím, že u nás tato zvířata nemají přirozeného nepřítele stejně jako psíci mývalovití nebo norkové američtí. Podle Huška není jasné, odkud se u nás tato zvířata vzala. „Může to být z kožešinových farem nebo z chovů.“

Podle jedné z teorií se mýval do volné přírody v Evropě dostal velmi bizarním způsobem. Vypustili jej na pokyn vrchního říšského lovčího Hermanna Göringa v okolí Ederského jezera. Měl obohatit lovecké menu myslivců. Jenže válka dala na lovecké kratochvíle zapomenout a mývalové se mezitím úspěšně množili.

Myslivci mohou tyto škůdce lovit, ale pouze na k tomu určených místech. „Zvířata se svým přibližováním k člověku chrání před myslivci, protože obývají místa, kam na ně myslivci nemůžou,“ dodává Hušek.



Psík mývalovitý řádil v zoo

Zkušenost s nevítaným nájemníkem má i ředitel liberecké zoo David Nejedlo.



„Myslíme si, že jsme psíka mývalovitého měli a možná dokonce ještě máme volně v areálu zahrady. Podle stop a odlovených menších ptáků to tak vypadá. Nastražovali jsme na něj fotopasti, ale důkaz jsme nezískali.“

Nárůst populace mývalů, psíků a norků potvrzují i čísla jejich odlovu. „Odlov mývala i ostatních druhů živočichů, kteří jsou z mysliveckého hlediska nežádoucí, postupně roste,“ říká Zuzana Wudyová z odboru životního prostředí krajského úřadu.

V roce 2005 myslivci ulovili jediného mývala. V roce 2007 jich bylo už pět. V roce 2018 rovných deset a loni 33. Psík mývalovitý se v kraji loví po stovkách - loni to bylo 363 kusů, rok předtím 299, ale třeba v roce 2000 pouhých šestnáct.