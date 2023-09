Místo, které nás spojí. Liberec zvelebí zanedbaný lesík

V participativním rozpočtu města Liberce si jeho obyvatelé zvolili tento lesní prostor – nazvaný příhodně „Místo, které nás spojí“ – jako jeden z projektů, na který Liberec uvolní peníze ze svého rozpočtu ke zvelebení města.

„Půjde tam hlavně o dovyčištění a doupravení toho zarostlého kusu lesa. Zahrnuté v celém projektu budou arboristické úpravy, úpravy porostu, odstranění nevhodných dřevin a měla by se z toho stát velmi kultivovaná přírodní lokalita. Teď je to trošku nebezpečné místo, i sociálně, není to tam moc přívětivé. Děkuji tak občanům i místním, kteří mají to místo očividně rádi, a my se do toho nyní pouštíme,“ uvedl k plánovaným úpravám náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

„Rádi bychom vdechli nový život zapomenutému místu nedaleko centra Liberce. Místu, na které mnozí Liberečané s nostalgií vzpomínají a jiní o něm vlastně nemají ani tušení. Místu, které je jedinečné tím, že se jedná o neobvykle rozsáhlou zelenou část města s velkým potenciálem,“ zní popis projektu na jeho stránce na sociální síti Facebook.

Celý projekt zvelebení lesa by měl stát asi tři miliony korun. Finanční prostředky získalo i dalších deset projektů, z toho některé už se podařilo realizovat, jako například návrat sochy Mír před vlakové nádraží.