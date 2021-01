V Liberci hořelo krematorium, požár dočasně zastavil spalování těl

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů. „Jednalo se o požár trámů v půdním prostoru krematoria,“ uvedl zastupující mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

Hasičům se požár podařilo dostat pod kontrolu před jedenáctou hodinou. „Hasiči použili k hašení jeden proud vody,“ zmínil Sucharda.

Hasiči zatím neznají příčinu požáru a napáchané škody. „Na místě zůstala policie a vyšetřovatel příčin požáru,“ dodal Sucharda s tím, že bližší informace by hasiči mohli vědět během odpoledne. Zároveň nechtěl komentovat, zda požár souvisí s tím, že se v krematoriu spalují lidské ostatky.

Požár zastavil provoz krematoria

Podle náměstka libereckého primátora Jiřího Šolce mohla požár způsobit drobná technická závada.



„Zakouřilo nám to někde u trámů. Nicméně se to podařilo uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů a samozřejmě na místo přijeli hasiči. Teď zjišťujeme, co se přesně stalo a za jak dlouho budeme moci obnovit plný provoz. V tuto chvíli je provoz zastavený,“ přiblížil Šolc.

Krematorium v Liberci je nejstarší na území České republiky. K prvnímu zpopelnění zde došlo v roce 1918. Za měsíc se v krematoriu uskuteční asi 150 kremací, obřad ale bývá jen zhruba u čtvrtiny zemřelých.



Liberecké krematorium je v majetku města, které jej dlouhá léta pronajímalo. Před více než dvěma lety město převzalo i jeho provoz. Druhé krematorium na území kraje je v Semilech. Všechna krematoria se nyní potýkají s nárůstem zemřelých v souvislosti s onemocněním covid-19.