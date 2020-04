Noviny z celého světa, romány i učebnice. Knihovna půjčuje tituly online

Více než sedm tisíc novin a časopisů z celého světa. Romány z první poloviny devatenáctého století. Odborné texty v angličtině nebo učebnice pro základní a střední školy.

To vše a mnohem více si zájemci mohou přečíst v Krajské vědecké knihovně v Liberci i přesto, že je kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřená. Lidé si vybranou literaturu přelouskají doma, online.

Knihovna na svých stránkách spustila projekt Knihovna online. Je určena pro registrované uživatele i pro nové čtenáře. „Jde v podstatě o souhrn služeb, které již nabízíme, ale řada lidí je normálně nevyužívá, když je knihovna běžně otevřená. Snažíme se lidem, kteří k nám nyní nemohou, nabídnout alespoň nějakou alternativu. Proto jsme připravili tuto nabídku,“ informovala vedoucí Odboru služeb Krajské vědecké knihovny v Liberci Dana Petrýdesová.

Kromě například odborných textů či videozáznamů hudebních vystoupení, oper i baletů odkazuje na svém webu knihovna také na jiné online projekty ostatních knihoven nebo dalších literárních institucí. Jsou tu třeba weby, kde si lidé zdarma mohou stáhnout knížky do svého počítače anebo archiv Národní digitální knihovny.

„Nabízíme také software na vytváření citací,“ upozornila Petrýdesová. „Pokud by o tyto služby měl zájem i doposud neregistrovaný čtenář, může si průkazku do knihovny udělat online za standardní poplatek. Je to výrazně usnadněné a registrace mu poběží již za dvacet čtyři hodin od žádosti.“

Podle Petrýdesové je o online služby nyní rozhodně větší zájem než v minulosti. „Lidé si například daleko více půjčují elektronické knihy,“ dodala vedoucí. Knihomolové mohou sáhnout kupříkladu po široké nabídce beletristických děl, které si mohou stáhnout třeba do čtečky. Na výběr je z mnoha žánrů - detektivky, historické romány, současné společenské romány, romantické příběhy, sci-fi, knihy pro děti nebo young adult literatura.

Sankce za pozdní vrácení nyní nehrozí

Knihovnice také chlácholí všechny uživatele, kteří mají doma nějaký fyzický titul z knihovny a nestačili ho před uzavřením provozovny vrátit.

„Doporučujeme našim čtenářům, aby si knížky nechali doma. Nespěcháme na ně. Kdyby je ovšem chtěli vrátit, mohou využít bibliobox před hlavní budovou. Lidi, kteří mají něco od nás doma, rozhodně nebudeme nikterak sankcionovat,“ doplnila Petrýdesová.

„Jak dlouho ovšem budou mít čtenáři knihy doma, to nikdo neví. Nikdo nedokáže dopředu říci, jak dlouho bude knihovna zavřená.“

Ačkoliv liberecká knihovna vypadá opuštěná a její zaměstnanci převážně pracují z domova, stále je tady co dělat. „Většina pracovníků přispívá k tomu, abychom alespoň navenek fungovali. Připravují nejrůznější služby, odpovídají na dotazy, dělají nové registrace, prodlužují výpůjčky nebo komunikují na sociálních sítích,“ doplnila Petrýdesová.