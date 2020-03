Stavby v Jablonci a Liberci v ohrožení, města mohou přijít o stamiliony

Těžkou hlavu má teď vedení Liberce a Jablonce. Musí totiž škrtnout některé projekty, které se měly financovat z evropských dotací. Konkrétně jde o peníze určené na Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec, takzvaný IPRÚ.

Do roku 2023 se tu mělo proinvestovat přes dvě a půl miliardy korun. Jenže polovina projektů má zpoždění a města proto peníze nečerpají, jak by měla. Ministerstvo pro místní rozvoj chce proto částku určenou pro tento region snížit o 200 milionů korun.

„Už v roce 2017 jsme dostali varování, že když se nebude čerpat podle toho, co je na každý rok předepsáno, tak se dotace zkrátí. V roce 2017 jsme měli čerpat 246 milionů, nevyčerpalo se nic. O rok později to mělo být 538 milionů, ale proinvestovalo se jen 162 milionů. A vloni jsme měli mít podané žádosti o platbu už ve výši 41 procent z celkových vyčleněných peněz, ale podařilo se nám docílit jen osmnácti,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

Podle něj je ovšem nastavený finanční plán nereálný. Ministerské tabulky nereflektují skutečnou situaci ve stavebnictví.

„Největší problémy jsou s projekčními pracemi. Je obrovský problém projektanty sehnat, a když je seženete, tak to, co odevzdají, není vždy perfektní. Třeba u přestavby základní školy v ulici 5. května jsme museli dělat 23 dodatků ke smlouvám nad rámec toho, co projektant odevzdal. Celé se to pak zpozdilo o půl roku. To samé byl případ rekonstrukce základní školy na náměstí Míru,“ uvedl Zámečník.

Čerpání brzdí i vydání stavebního povolení

Problém je i s vydáním stavebního povolení. Například na domy pro sociální bydlení v ulicích Orlí, Proboštské nebo Milady Horákové trvalo vydání tři roky. Z pěti plánovaných domů je tak zatím dokončen jen jeden v Žitavské ulici.

„On byl i problém vystěhovat tam původní nájemníky. Trvalo nám to přes rok, než jsme se s nimi dohodli a přemístili je jinam. A rovněž byly problémy s projektantem,“ vysvětluje zpoždění náměstek primátora Ivan Langr (SLK).

Celkem je do programu IPRÚ zahrnuto 70 projektů. Kromě Liberce a Jablonce v tom je i terminál v Rychnově, rekonstrukce základní školy v Hodkovicích, zvýšení bezpečnosti pro chodce v Chrastavě či rekonstrukce silnic v Oldřichově v Hájích a přes Ještěd z Horního Hanychova do Světlé.

„Řešíme teď, které projekty se dají odložit v případě, že ministerstvo nám ty peníze skutečně pokrátí. Už se kvůli tomu vyřadilo plánované komunitní centrum v Jablonci nad Nisou a je možné že nebude chodník kolem přehrady v Liberci. Ovšem nejohroženější je teď terminál v Jablonci nad Nisou za zhruba 150 milionů. Záleží, jak rychle se stihnou přípravné práce. Nicméně buď se bude dělat terminál v Jablonci a nebude ten v Liberci, nebo naopak. Prostě kdo dřív přijde, ten dřív mele. Jinak to nepůjde,“ upozorňuje Zámečník.

Podle něj se teď pracuje na tom, aby dopady byly co nejmenší. Ve hře je domluva s Plzní a Karlovými Vary, že by se vzdaly ve prospěch Liberce a Jablonce svých nevyčerpaných částek. Pokud se to povede, nemusela by města vracet požadovaných 200 milionů, ale jen 60.

„Plzeň má nevyčerpané peníze na sociální bydlení, což by nám pomohlo zachránit projekt na sociální bydlení v Rochlici Na Žižkově. Karlovy Vary zase nečerpají na dopravu, takže jejich sto milionů by mohlo jít na liberecký terminál. Ale vše je zatím v jednání,“ dodal Zámečník.