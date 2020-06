Věřím, že se cestující vrátí, říká šéf dopravního podniku Liberce a Jablonce

Dopravní podnik má za sebou těžké období, kdy vlivem opatření proti koronaviru i strachu z něj lidé téměř nejezdili hromadnou dopravou. Jak vás ta situace zasáhla?

Poptávka po našich službách logicky dramaticky klesla. Tržby z jízdného jsou jen zlomkem toho, na co jsme byli zvyklí a s čím jsme počítali v našem ekonomickém plánu. Během nejhorších týdnů v březnu byly tržby takřka nulové. K dnešnímu dni jsme asi na necelé polovině našich normálních příjmů z jízdného. To je samozřejmě pořád málo a peníze nám v rozpočtu chybí. Musíme a budeme muset hodně šetřit.

Dva roky pohrom Nejprve policie pozatýkala vedení dopravního podniku a rozkryla korupční síť, v níž uvázli i politici a manažeři velkých firem. Následkem toho přišel podnik o desítky milionů z dotací na již proběhlé stavební akce, které však mohly být korupcí ovlivněny. Posléze přišla firma o možnost provozovat MHD v Jablonci nad Nisou, kde to pro něj smluvně zajišťoval BusLine. Další ránu teď utržil kvůli koronaviru. Autobusy jezdily dva měsíce takřka prázdné, výpadek z jízdného bude chybět.

V čem všem se to šetření nejvíce projeví?

Ještě v průběhu nouzového stavu jsme upravili náš investiční plán a plán oprav, kde jsme proškrtali vše, co šlo. Letos jsme třeba chtěli opravovat tramvajovou trať v ulici 1. máje, to jsme museli pro tento rok úplně zrušit. Rekonstrukcí měly projít i naše garáže na Františkově, i to se muselo pozdržet. Hospodařit musíme zodpovědně a nelze teď prohlubovat ztrátu. Koronavirová krize se nás dotýká a dotýkat bude i sekundárně, protože hospodaříme s příspěvkem od města. Je pravděpodobné, že výpadek z inkasa daní bude mít významný vliv na rozpočet města a tím pádem i na nás. Musíme se připravit na nejhorší a být velmi opatrní na výdajové stránce naší ekonomické bilance.

Jak bude v takové těžké situaci probíhat obnova vašeho vozového parku, který nepatří mezi nejmladší?

Poslední dva roky jsme především kupovali ojeté autobusy v Německu, ale ty už mezitím také něco najezdily, dosluhují i staré SORy, takže bez průběžné obnovy vozového parku by to už dál nešlo. Máme nově vysoutěženou a uzavřenou smlouvu na nákup plynových autobusů Solaris a naftových autobusů SOR. Solaris nám dodá deset kusů kloubových autobusů, a to jednorázově v září tohoto roku. Společnost SOR pak dodá celkově dvacet kusů naftových vozidel, čtyři z nich v listopadu tohoto roku, dalších osm v prvním čtvrtletí roku 2021 a zbývajících osm v roce 2022. Zároveň se stále snažíme využít našich dobrých kontaktů v Německu a poohlédnout se po něčem ojetém tam. Rádi nakupujeme výhodně.

Na výplaty vašich zaměstnancům vám zbývá?

Stále řešíme historické kauzy spojené s trestnou činností předchozího vedení. Tyto kauzy nás ekonomicky velmi poškodily, řádově se jedná o vyšší desítky milionů korun. Zároveň mohu ale konstatovat, že ekonomicky jsme stabilizovanou společností a plníme beze zbytku své závazky. Mojí prioritou od nástupu do funkce byli naši zaměstnanci a to trvá. Dnes díky vstřícnému postoji, který k našim lidem máme, vykazujeme plný stav v oblasti zaměstnanosti. Lidé dnes pro DPMLJ pracují rádi.

Kauza předchozího vedení se táhne od roku 2018. Jako do předsedy představenstva se do vás občas v médiích strefují politici spojení s bývalým vedením společnosti a napojení na aktéry těchto korupčních průšvihů. Jak velký na vás vyvíjejí tlak?

Férově je třeba říct, že v době, kdy jsme do DPMLJ přicházeli, tak jsme o rozsahu korupční kauzy věděli minimum, ty věci jsme zjišťovali až v průběhu času. Tlak je přirozenou součástí jakékoliv významnější manažerské funkce, není to tak hrozné. Já osobně jsem měl akorát jednou hned v roce 2018 probodané pneumatiky u auta, jednou mně přišla výhružná SMS, nikdo po nás nestřílel. Ten boj se spíš odehrává formou pomluv, anonymních dopisů. Ty anonymy rozesílá někdo pravidelně a na všechny strany, včetně našich obchodních partnerů, představitelů města, ale chodily třeba i primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi, protože jsem členem dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy a snaha poškodit mé dobré jméno je zřejmě veliká. V poslední době ty anonymy ale přesáhly z mého pohledu únosnou mez a předal jsem celou záležitost orgánům činným v trestním řízení.

Policie dnes stíhá už sedmnáct lidí, jsou mezi nimi nejen bývalí představitelé DPMLJ. Policie je viní z mnoha trestných činů, podle ní byl podnik tunelován a následně proto přišel o velkou část dotací. Jak velká je to škoda?

Nenávratně jsme přišli o peníze spojené s nákupem autobusů Iveco od firmy Tezas Servis, o peníze na rekonstrukci Rumunské ulice i z nějakých drobnějších projektů v telematice. Ministerstvo dopravy a ministerstvo pro místní rozvoj jakožto řídící orgány operačních programů nám na tyto akce zastavily proplacení dotací. Tuto škodu samozřejmě budeme vymáhat po vinících, oficiálně figurujeme v celé kauze jako poškození. Ta škoda je obrovská.

Může to ovlivnit plánovanou rekonstrukci tramvajové tratě do Jablonce, jejíž některé úseky jsou už za dobou své životnosti?

Tam řešíme aktuálně nějaké majetkoprávní věci, ale v zásadě by ji to ovlivnit nemělo. Stále platí, že budeme žádat o dotaci. Objevil se tam ale jiný zádrhel. Původně se totiž měla v rámci akce trať opravovat a zároveň prodlužovat. Jablonec prodloužení trati dočasně zrušil, museli jsme ten projekt rozdělit na dva celky. Teď už je řeč tedy jen o té modernizaci, nikoliv o prodloužení. Dokud byl celý projekt v celku, naše spoluúčast byla předběžně domluvena s ministerstvem dopravy na patnáct procent. Tím, že se projekt bohužel rozdělil na dva, se celá ekonomika projektu mění a naše podmínky výrazně zhoršují. Naše spoluúčast tak bude o řádově desítky milionů vyšší. Pokud ovšem tu trať relativně rychle neopravíme, tak nám ji Drážní úřad dříve nebo později zavře. S ohledem na zachování této unikátní tramvajové trati, tak nemáme tedy moc na výběr.

Zastavme se ještě u koronaviru. Dá se předvídat, jakým směrem se vývoj bude ubírat? Lidé se zpočátku báli jezdit v autobusech a tramvajích...

My doufáme, že lidi se do MHD rychle vrátí. Určitý propad na jízdném je dán nejenom jejich strachem, ale také tím, že starší děti nechodí do škol a řada firem jede stále v režimu home office. Jenže je začátek června a brzy jsou tu prázdniny, které jsou tradičně velmi slabé. Takže očekávám, že do normálu se situace snad vrátí až na podzim. Léto pro nás bude pořád velmi složité.

Omezili jste některé autobusové linky, což mnozí lidé kritizovali. Bylo to nutné?

Některé spoje bohužel jezdily zcela prázdné. Proto jsme během krize použili letní jízdní řády. V řadě vozidel máme sčítací rámy cestujících, takže poměrně přesně vidíme, jak je které vytíženo. Takže poptávku jsme poctivě mapovali a na základě analýz pak přijímali dodatečná opatření v provozu.

Mluvil jste o příspěvku od města, který tvoří jednu z částí vašich příjmů. Ten se krátit nebude?

Takové zprávy nemám. My hospodaříme s dvěma dominantními zdroji příjmů – příspěvkem města a tržeb z jízdného, nelze existovat bez obojího. Aktuálně mámě schválený roční příspěvek cca 280 milionů korun, krátit by se snad neměl. Jak jsem již naznačil, máme všichni logickou obavu, co se stane z hlediska veřejných rozpočtů za rok. Protože to, co se letos nevybere na daních, bude městu chybět v rozpočtu příští rok. Situace nebude snadná pro nikoho.

Jak jste obstáli proti viru? Nakazil se někdo z vašich zaměstnanců?

My jsme reagovali poměrně rychle a zavedli přísná hygienická opatření, nakupovali jsme ochranné pomůcky od firem z regionu. Za řidičem vznikla neprostupná zóna, cestující se neodbavovali, řidiči jezdili v roušce, měli jsme všude dezinfekci. Je to možná malý zázrak, ale nikdo z našich lidí se nenakazil.

Dezinfikovali jste nějak váš vozový park?

Dostali jsme na tato opatření jednorázovou dotaci zhruba 800 tisíc korun od Libereckého kraje, za což děkujeme. Za tyto peníze jsme nakoupili dezinfekci, roušky a zaplatili čištění ozonem všech našich autobusů a tramvají. Tam nešlo dělat nic víc. Myslím, že jsme v tomto obstáli bez problému.

Věkový průměr některých řidičů je poměrně vysoký. Patří tedy do rizikové skupiny. Nebáli se chodit do práce?

Samozřejmě, někteří řidiči jsou v důchodovém nebo předdůchodovém věku a hlavně zpočátku měli strach sednout za volant. Vyšli jsme jim vstříc a umožnili si například vybrat dovolenou nebo jim dali jinou práci. Řešili jsme to individuálně, ta doba byla složitá.

S jakými pocity vyhlížíte ke konci roku? Mnozí varují, že koronavirus se opět vrátí.

Já doufám, že se vir už v takové síle neobjeví. Vyjádření epidemiologů jsou zatím opatrná, vakcína není. Tím, že jsme to už jednou zažili, nás to doufám tolik nepřekvapí. Prozatím tedy udržujeme zásoby ochranných prostředků od českých firem z regionu.