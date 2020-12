Vládní nařízení jsou nesmysl, zlobí se kvůli omezením trhovci a vlekaři

Svařák, vyuzená kýta, křupavý trdelník nebo buřty na pivu. Na to všechno mohou návštěvníci vánočních trhů ode dneška zapomenout. Nařízením vlády se nesmí na vánočních trzích prodávat alkohol a jídlo.



Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je to proto, aby se zamezilo šíření koronaviru.

„Co na to říct, je to nesmysl. Všechno tady prodáváme do krabiček s sebou, nikdo tady přímo nic nekonzumuje a stejně máme zavřít? Jaký to má smysl?“ podivoval se v úterý na trzích v Liberci jeden z prodejců.



A nebyl sám. Zákaz prodeje jídla a alkoholu na trzích kritizovali i mnozí návštěvníci. „Když si vypiju tamhle pod podloubím kelímek svařáku, tak koho tím ohrozím?“ okomentoval jeden z nakupujících.

Prodejce: Už od jara živoříme, je to otřesné

Někteří prodejci na trzích se kvůli zákazu dostávají do existenčních problémů. „Jsem táta samoživitel, normálně dělám v hospodě, ale ty teď byly zavřené nebo jedou jen napůl. Prodávám tu trdelníky, všechny balíme, dáváme s sebou do krabiček, nechápu to. Lidi jsou rádi, že si tu můžou něco koupit, ale stejně musím zavřít. A nikoho už nezajímá, jak zaplatím nájem a další věci. Už od jara živoříme, je to otřesné,“ svěřil se Petr Bříza ze Smržovky.

Naštvaní jsou také provozovatelé lyžařských areálů. Vláda totiž odložila rozhodnutí o tom, kdy se mohou skiareály otevřít. Poslední verze byla, že se otevřou 18. prosince. Teď ale není jasné vůbec nic. Na tiskové konferenci ministři oznámili, že současný vývoj epidemie není pro otevření sjezdovek příznivý.



„To je hloupost. Obchody jsou plné lidí, ale venkovní aktivity na čerstvém vzduchu, kde je riziko nákazy minimální, mají stopku. Vždyť lyžaři mají brýle na očích, většinou i šátek přes ústa, rukavice, na sjezdovce jezdí každý sám, na lanovce žádný problém není a ve frontách vám distanc vymezují lyže. Většina lidí je má dlouhé kolem metru šedesát, metru osmdesát, takže rozestupy se udržují automaticky,“ říká ředitel skiareálu v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák.

Každý den, kdy by se dalo lyžovat, ale kvůli zákazu by to bylo znemožněné, by areály přišly o stovky tisíc korun denně. Už loni jim vznikly velké ztráty kvůli nedostatku sněhu. Na Ještědu si přitom od nové sezony hodně slibují. Pro lyžaře je tam připravená nová sjezdovka Nová Skalka, která má být hlavním tahákem areálu.

„Téměř z poloviny už je zasněžená a byla by to pro nás rána, pokud bychom nemohli otevřít dřív než na Vánoce. Lidé se na ni těší, takže čím dřív otevřeme, tím lépe. Nehledě na ztráty, které nám zavřené sjezdovky přináší,“ sdělil ředitel skiareálu Ještěd Jakub Hanuš.

Liberec nepřidá další spoje

Vláda také vyzvala všechna města a dopravní podniky, aby navýšily kapacitu autobusů a tramvají MHD. Podle ministra Blatného jezdí lidé v přeplněných dopravních prostředích, čím se pak zvyšuje riziko přenosu nákazy. Na nic podobného se však města v kraji nechystají.

„Je hezké, že nám vláda vzkazuje, že máme přidat spoje, a kdo to zaplatí? O tom už mlčí. Takže je mi líto, ale na tuhle výzvu nebudeme reagovat,“ uvedl náměstek primátora Liberce Jiří Šolc.