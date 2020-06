Kraj kvůli pandemii škrtá, Liberečané si na náplavku počkají

„Jedinou investicí, kterou kraj zastaví, je úprava okolí sídla Libereckého kraje. Ta nám v tuto chvíli přijde zbytná,“ potvrdila náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Podle hejtmana Martina Půty se ale na projektu dál pracuje. „Uvědomujeme si, že jsme zodpovědní za to, jak vypadá okolí úřadu,“ ujistil Půta.



Projekt na rekultivaci okolí Nisy v lokalitě za Rybníčkem zahrnuje výstavbu náplavek na obou stranách řeky, dvě lávky, úpravu parčíku a parkovací dům.

Kvůli krizi kraj rozdělil projekt na dvě etapy. První řeší výstavbu parkovacího domu, druhý okolí úřadu. Podle mluvčího kraje Filipa Trdly se kraj na první etapu pokusí získat dotaci ještě v tomto programovém období EU. Aktuálně se pracuje na dokumentaci pro stavební povolení.



„Dokončení je v plánu letos v červenci. Poté, co bude vydáno územní rozhodnutí, bude kraj neprodleně žádat o vydání stavebního povolení,“ doplnil mluvčí Trdla.



Kraj náklady na obě etapy odhaduje zhruba na 220 milionů korun. Sto milionů z projektu zatím přesunul podle mluvčího do finanční rezervy.



Liberec je závislý na získání dotace

Na úpravě okolí úřadu se bude podílet i město Liberec, které má v plánu výstavbu náplavky na druhé straně řeky Nisy, tedy směrem k vlakovému nádraží. Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) i město se stavbou své části stále počítá, pokud na to získá dotaci.



„Ze strany Liberce, který je na tom finančně hůře než kraj, máme projekt podmíněný dotací. O investici uvažujeme buď příští rok, nebo spíše až v roce 2022,“ vysvětlil primátor Zámečník.

I přesto, že město podle něj začalo na projektu pracovat se zpožděním, zdržení ze strany kraje mu umožní srovnat krok. Jak dále primátor dodal, náklady na vybudování náplavky na obou stranách by se mohly pohybovat kolem čtyřiceti až padesáti milionů korun, přičemž město by zaplatilo polovinu.

Podle vedoucího kanceláře architektury města Jiřího Janďourka by zde mohl vzniknout exkluzivní prostor, který si prostranství před úřadem zaslouží.

„Vznikne nový veřejný prostor, který naváže na právě realizovanou bytovou výstavbu v ulici U Nisy. Náplavky jsou ve městech, kterými protéká řeka, vždy těmi nejkrásnějšími pobytovými místy v centru. V Liberci je tomu ale zatím spíše naopak,“ řekl už dříve Janďourek.

Autorem návrhu na proměnu dolní části krajského města je pražské studio re:archiktekti.

Ztráty jsou ve stovkách milionů

Koronavirus a mimořádná opatření kvůli němu připravily kraj už o více než 90 milionů korun. Do konce roku by to pak podle mluvčího mohlo být až 600 milionů. Bylo proto nutné rozpočet proškrtat.

„Týká se to hlavně provozních výdajů,“ podotkla Volfová. Škrty se ale podle ní nedotknou záchranné služby a všech organizací v resortu sociálních věcí.