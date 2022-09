Po krizi opět rozkvět. Měla jsem chuť to zabalit, říká pěstitelka levandulí

Příběh levandulové farmy v Jizerských horách pokračuje. Před čtyřmi lety si Adéla Roubíčková, dnes už Heindorferová, začala plnit sen. Díky dotačnímu programu zaměstnala ženy znevýhodněné na trhu práce. Jednalo se především o matky s dětmi a zdravotně postižené.

Společně s nimi a rodinou vybudovala v Raspenavě na úpatí Jizerských hor to, co kdysi obdivovala při svém tříletém pobytu ve Francii. Ve zdánlivě nevyhovujícím prostředí vypěstovala především díky vhodné hlinitopísčité půdě a teplému vzduchu vanoucímu ze Žitavské pánve několik tisíc sazenic.

Po koronavirové krizi a konci dvouletého dotačního programu se ovšem zakladatelka farmy ocitla loni v září v těžké životní situaci.

„Na práci i administrativu jsem zůstala sama jen se dvěma občasnými brigádníky, což se nedalo zvládnout, takže jsem v dubnu úplně vyhořela. Byla jsem na kapačkách, celé to na mě dolehlo, fyzicky i psychicky jsem se zhroutila. Začala válka na Ukrajině a lidé přestali nakupovat. Sama to chápu, viděla jsem to i z druhé strany, ale my jsme potřebovali také z něčeho žít, měla jsem chuť to zabalit,“ popisuje Heindorferová.

Následující měsíce prožívala beznaděj, poté přiložili ruku k dílu přátelé i dobrovolníci.

„Ve chvíli, kdy jsem byla fyzicky úplně nemohoucí, nám začali pomáhat kamarádi. Známá zorganizovala akci, kdy přišlo třeba třicet úplně neznámých lidí, kteří vypleli pole před sezonou. Bylo hrozně milé vidět, jak nám fandí a podporují nás. To mě postavilo zase na nohy,“ vzpomíná.

„Potom jsem se trochu vzchopila. Zjistila jsem si nějaké nové možnosti, prostudovala si to pořádně a během pár měsíců se mi náhodou naskytla opět příležitost. S určitou finanční podporou, bez které by to nešlo, jsem zase sehnala dva zaměstnance,“ uzavírá těžkou etapu svého života.

Na začátku léta bylo jasné, že se vše špatné k dobrému obrací. „V červnu jsme otevřeli a jenom během prvního dne přišlo třeba padesát zákazníků. Najednou se o nás vědělo. Celý červen a červenec jsme se v dobrém slova smyslu skoro nezastavili. Lidé chodili, nakupovali a nabalily se na to i další věci a spolupráce, například s Libereckým krajem nebo internetovým obchodem Košík.cz, za což jsme moc vděční,“ vysvětluje.

Během léta stoupla produkce

Sama podotýká, že během letošního léta produkce stoupla, ačkoliv zaměstnanců má méně, všichni se ale podle jejích slov práci naučili zefektivnit.

„Spoustu jsme se toho během těch let přiučili, ale i tak mám zase v plánu někoho dalšího oslovit přes úřad práce a projekt sdílený úvazek, což by také mohlo fungovat. A bude to fungovat, už tomu zase věřím,“ dodává odhodlaně.

„Teď už vím, že si musím najít čas i sama pro sebe, nedělat 24 hodin denně a hlavně oddělit život, bydlení a práci. Občas jdu do přírody, ke kamarádce a tak. Tělo mi řeklo, že tak jako předtím to nejde, nechci to už zažít a hlídám se,“ doplňuje matka dvou dětí.

Sezona sice teprve končí, ale podnikatelka má už nyní v hlavě plány na následující měsíce a roky.

„Máme spousty rozjednaných spoluprací, u kterých doufám, že vyjdou. Zároveň představíme nový vizuál, tak jsme zvědaví, jak se bude zákazníkům líbit. Podpoříme také e-shop, který se zase rozjíždí,“ odtajňuje své kroky. V plánu jsou také programové exkurze pro školy a skupiny návštěvníků.

„Už loni jsme s kolegyní, která je certifikovaná lektorka enviromentálních programů, organizovaly aktivitu s názvem Levandule všemi smysly. Probíhá to formou hry, kdy s dětmi jdeme na pole, do sušárny, vyrábíme levandulová mýdla a tak dále. Stejně tak bychom chtěly pořádat i teambuildingy a podobné akce,“ vysvětluje pěstitelka.

V rámci rozšíření levandulového pole a sazenic také zamýšlí vybudovat skromnou maringotku, jež by do ekologického prostředí zapadala a sloužila jako ubytování pro ty, kteří se na farmě chtějí zdržet déle. Mimo zmíněného už také přemýšlí nad novými produkty, kterými rozšíří sortiment.

„Mám spousty nápadů, které by se mohly líbit, už je jen realizovat. Třeba nedávno jsme ve spolupráci s pivovarem Volt představili Levandulové pivo, které je opravdu dobré, dokonce i znalcům chutná,“ směje se zakladatelka levandulové farmy.