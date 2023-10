Prokletí Lesní vily v Liberci trvá, dům čelí nájezdům vandalů

„Do objektu Lesní vily se bohužel nedávno někdo vloupal, nejspíš zloději drahých kovů,“ říká Pytloun. Vilu proto musel znovu zajistit. A to především proto, že zloději ukradli i zabezpečovací systém, který dokázali obejít.

„Nainstalovali jsme mříže v oknech a celá budova je znovu zabezpečena. Vše jsme nahlásili na policii, která po pachatelích pátrá,“ ujišťuje hoteliér.

Ten si stavení za 24 milionů korun nadělil k Vánocům roku 2021. „Byla to impulzivní koupě. Četl jsem článek v novinách a zjistil, že je v nabídce. Zavolal jsem do realitky a naštěstí to dopadlo,“ přiblížil tehdy Pytloun.

Vila je znovu k mání

Konkrétní plán, jak 120 let starou budovu využít, ale od té doby nenašel. Vila je tak znovu k mání. „Díky své poloze poskytuje nadstandardně velkou dávku soukromí, nachází se v blízkosti Lidových sadů, místa, které již víc jak sto let slouží k odpočinku a rekreaci obyvatel Liberce,“ vábí případné kupce realitní makléř Petr Šmákal.

Ty by však mohla odradit její temná minulost. Nedaleko stavení došlo v roce 1966 k vraždě zdravotní sestry Soni Kučerové. Událost přibližuje román Waldvilla libereckého autora Miroslava Stuchlého.

„Mým záměrem nebylo případ rekonstruovat a pokusit se o jeho vyřešení, jako to udělal třeba E. A. Poe v Záhadě Marie Rogetové. Takový přístup je velmi ošidný a zmíněná povídka amerického klasika dnes funguje spíš jako esej než detektivní příběh. Zakladatel detektivního žánru Poe se totiž, jak později vyšlo najevo, ve svých dedukcích zmýlil. Zajímala mě víc psychologie postav než odhalení totožnosti skutečného vraha. Proto jsem ani nepátral v policejních archivech,“ svěřil se před časem Stuchlý.