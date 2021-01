Liberecké Lesní koupaliště prokoukne, ozdobí ho plovárna se saunou i hřiště

Lesní koupaliště vzniklo na okraji Liberce v roce 1935. Oblíbené místo nechala radnice v roce 2001 zavřít a od té doby chátralo. Veřejnost uzavření koupaliště kritizovala, protože míst ke koupání v Liberci mnoho není.

V roce 2018 se tak znovu otevřelo. Tehdejší primátor Tibor Batthyány však nechtěl uvolnit peníze na obnovu celého areálu, opravy se tak dočkala jen žulová vana. To by se teď mělo změnit.

Spolek Lesní koupaliště, který loni dostal areál od města do správy na deset let, chce místu vrátit to, co z něj postupem let zmizelo. Jako první má přijít na řadu právě obnova plovárny. Její studie už je hotová. Teď chce spolek, jehož členy jsou i architekti z kanceláře Mjölk, dokončit projekční práce tak, aby stavební povolení k nové plovárně získal na jaře tohoto roku.

„Budova nové plovárny má jednoduchou myšlenku. Snaha o co nejnižší náklady nás dovedla až k myšlence recyklované ocelové haly, pod kterou se vše schová. První přijdou na řadu inženýrské sítě a toalety, které jsou pro provoz koupaliště zásadním vylepšením. Vždyť v teplých dnech tam přijde i pět set lidí denně. Pak bude následovat veřejná sauna, prodejní stánek, nové převlékárny či sprchy. Ocelovou konstrukci doplní dřevěné plochy fasád a plechová střecha,“ popsal předseda spolku Jan Vondrák.

Rekonstrukce bude probíhat postupně

Vše ale bude vznikat postupně, podle toho, jak se podaří sehnat peníze. Celkem bude potřeba kolem tří milionů korun. Zatím spolek uspěl v participativním rozpočtu, v němž o rozdělení peněz na zajímavé projekty rozhodovali sami Liberečané. Na Lesní koupaliště tak díky tomu půjde z peněz města 890 tisíc korun.

„Chceme se o podporu ucházet i v dalších ročnících participativních rozpočtů, budeme zkoušet různé granty a oslovovat případné dárce, aby se celý areál co nejdřív dočkal svojí finální podoby, jakou jsme pro něj navrhli. Součástí návrhu totiž není jen obnovená plovárna s novým sociálním zázemím a saunou, ale také pískové hřiště na fotbal a volejbal, dřevěná mola na ležení, pobytové schody či nové prvky zeleně,“ dodal Vondrák.

Některé věci na vylepšení zázemí přitom mohou podle něj vznikat i formou brigád jako například zmíněná pobytová mola. Spolek také zřídil transparentní účet, kam mohou příznivci Lesního koupaliště posílat finanční pomoc.