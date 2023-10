Lékaři v kraji se připojili k protestům, vadí jim navýšení přesčasů

Výpověď dohody o přesčasech podalo přes deset procent lékařů sloužících pod Krajskou nemocnicí Liberec (KNL).

Lékařce Kláře Plíškové z oddělení všeobecné chirurgie KNL je třicet let, do atestace jí zbývají dva roky. V pátek měla 24hodinovou službu, po níž prospala celou sobotu, v neděli následovala další 24hodinovka, zbytek pondělí opět prospala. V úterý je opět v práci. Od ledna do září napracovala 450 hodin přesčasů.

Patří mezi mladé lékaře a lékařky, kteří se razantně postavili proti novele zákoníku. Ta od začátku října navýšila roční počet dobrovolných přesčasů zdravotníků na dvojnásobek. Mladá lékařka upozorňuje na to, že lékaři nejsou nadlidé, problémy jim způsobuje například chronický spánkový deficit, ale i nedostatek času.

„Spousta mladých lékařů to nevydrží a po atestaci ze systému utečou, dají přednost osobnímu životu. Zbyde pár takových, kteří to drží. A o to víc mají práce,“ přibližuje Plíšková.

Pokud se současný systém nezmění, je si jistá, že do důchodu takové pracovní nasazení nevydrží. Její kolega Vít Blecher letos počítá s šesti sty hodinami přesčasů, loni jich měl dokonce osm set. Připouští, že přesčasy k medicíně patří, dosud platných 416 hodin ročně pro něj proto bylo akceptovatelných.

„Čekali jsme, že se za ta léta situace změní. Nicméně novela zákoníku, která teď prošla, byl spouštěcí důvod pro to, že jsme se k této akci připojili. Navýšením legálních přesčasů ze 416 na dvojnásobek se posvětila ta situace, která nás dlouhodobě trápí,“ vysvětluje.

Lékaři budou doma na telefonu

KNL se zabývá problémem přesčasů už od jara. Odpovědí na současnou situaci, kdy z 520 lékařů podalo výpověď z dobrovolných přesčasů 50 z nich, má být reforma služeb. Sníží se například počet lékařů, kteří jsou o víkendu potřeba pro zabezpečení chodu nemocnice, maximum z nich by pak mělo zůstat doma na telefonu.

„Za to budou placení. Kolik dostanou, je zatím věc dalších dohadování. Nebude to plná sazba, jako kdyby byli přítomni v nemocnici. Ale rozhodně to nebude zadarmo,“ ubezpečuje generální ředitel KNL Richard Lukáš, že reorganizace přesčasů nesníží průměrný příjem lékařů ani žádného dalšího pracovníka nemocnice.

Nyní během vytížených víkendů v nemocnicích spadajících pod KNL slouží 41 lékařů. Po reformě by jich mohlo zůstávat až sedm na telefonické příslužbě. „Zavoláme je pouze v momentě, kdy bude potřeba nějaký náročný výkon,“ předestírá lékařský ředitel KNL Tomáš Roubíček.

Jednání mladých lékařů s vedením nemocnice stále probíhají, komplexní změny v provozu nastanou od ledna příštího roku. „Počítáme s tím, že minimálně první tři měsíce budou zkušební,“ dodává Roubíček.

Vstřícný přístup nemocnic je podle Blechera spíše ojedinělý, o to spíše si váží toho, že KNL se problémy snaží řešit. Protest Sekce mladých lékařů České lékařské komory prý směřuje hlavně k vládě a ministerstvu. „Rádi bychom viděli nějaký koncept, plán, co by rádi dělali, aby se ta situace změnila ve všech nemocnicích,“ říká.

„Podporujeme myšlenku, že ten zákon je v nepořádku,“ uzavírá generální ředitel KNL. Veřejnost zároveň ujistil, že KNL v souvislosti s výpověďmi přesčasů nehrozí prosincový výpadek služeb.