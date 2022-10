Do Liberce míří legendy rapu PSH. Přivezou film, debatu i koncert

Základ filmu PSH Nekonečný příběh připomíná vznik přelomového alba Repertoár, dodnes považovaného za milník českého rapu.

Příběh překvapí otevřeností, autentickou syrovostí a ochotou kapely jít na dřeň. Režisér Štěpán Vodrážka a scenárista Petr Cífka za něj získali diváckou cenu na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech.

„Klukům z toho všeho blázince, co jsme prožili, vylezl jeden hlavní motiv, a to je naše přátelství. A je pravda, že o tom, co máme my, si může většina ostatních kapel nechat jenom zdát. I my prožíváme samozřejmě období, kdy je dusno, ale nad tím vším je základní fakt, že se máme rádi a jeden druhého respektujeme,“ shodují se Vladimir 518 s Orionem.

Film nabízí spoustu dosud nepublikovaných záběrů a soukromých archivů a hlavně pořádnou porci rapu. Tu si diváci mohou užít i díky textovým přepisům přímo v obraze. Texty spolu s výraznou grafikou se tak stávají nedílnou součástí filmu.

„Nikdy jsme se nepřetvařovali, naše texty obsahují reálné zážitky a postoje, případně nějaké ujeté představy. Vykecali jsme na sebe vždycky všechno, a to i ty temné a nekorektní aspekty našich životů. V dokumentu tomu nakonec není jinak,“ říká Vladimir 518.

Ve filmu se objeví také DJ Wich, Roman Holý, Matěj Ruppert či Saskia Burešová.

Dokument o PSH měli diváci možnost doposud vidět pouze na festivalu v Karlových Varech a na speciální akci ve vybraných českých kinech s on-line debatou po projekci.

Promítání ve Varšavě s následnou debatou začíná v půl šesté večer, koncert v Bunkru pak úderem desáté hodiny.