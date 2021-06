Přišli o práci i manželky. Expolitici ČSSD se cítí potrestaní i bez soudu

Robert Dušek, Martin Sepp a Jan Imlauf. Trojice hlavních obžalovaných v soudní kauze týkající se termálních lázní v Chrastavě, opravy hotelu Praha v Jablonci nad Nisou a rekonstrukce rozhledny s restaurací Liberecká výšina.

Tyto tři stavby, na něž EU poskytla dotace, podle obžaloby doprovázely manipulace a úplatky. Před soudem teď třem zmíněným mužům a dalším osmi obžalovaným hrozí až dvanáctileté tresty, škoda dosahuje 340 milionů korun.

Většina z obžalovaných patřila k exponentům liberecké ČSSD. Dušek byl její krajský šéf, Sepp byl radním pro dopravu a Imlauf podnikatel a vlivný člen strany.

Obžaloba je viní ze sedmi trestných činů, z nichž nejzávažnější je dotační podvod nebo korupce a poškození finančních zájmů EU. Skutky se měly stát v rozpětí let 2008 až 2012, kdy ČSSD vládla v Libereckém kraji a podílela se spolu s ODS na vládě i v Liberci.



Podstatou kauzy je, že Imlauf údajně skrze bílého koně skrytě vlastnil chrastavské termální lázně, aby mohl být zároveň žadatelem o dotaci i stavebníkem.



Sepp s Duškem pak dle obžaloby Imlaufem předloženým stavebním projektům „pomáhali“ tím, že zlepšovali jejich hodnocení v rámci ROP Severovýchod, kde tehdy měli klíčovou roli při schvalování projektů. Za to prý od Imlaufa dostali úplatek 12 milionů korun.



Poškozený, tedy ROP Severovýchod, chce vrátit 210 milionů, stát pak prostřednictvím ministerstva financí požaduje vrátit přes 128 milionů korun.



Kauza se vleče již sedmý rok. Během té doby odešel do důchodu soudce Petr Neumann a věc připadla novému soudci Richardu Skýbovi. Rozsudek si také nevyslechne jeden z obžalovaných - bývalý náměstek primátora Liberce za ČSSD Ivo Palouš. Letos v březnu zemřel.



„Já asi taky dřív natáhnu ráfky, než bude rozsudek,“ otráveně komentoval průběh soudního líčení Jan Imlauf. Úterní zasedání soudního senátu totiž opět skončilo odročením, tentokrát na prosinec 2021. Sám Imlauf MF DNES prozradil, že v průběhu celé kauzy přišel o vše. „Jsem v insolvenci, rozvedený, manželka mi utekla. Ani dcera se mnou nemluví,“ posteskl si.

Z podnikatele řidičem bagru

Z někdejšího vlivného podnikatele ve stavebnictví se stal řidič bagru a buldozeru. „Makáme spolu se synem v Praze jako dodavatelé zemních prací, jezdím s bagrem. Vydělávám si rukama. Kdybyste chtěl někdy něco vybagrovat nebo odvézt, tak dejte vědět,“ naznačil. Do Prahy prý dojíždí denně z Liberce. „Tady by mi nikdo práci nedal. Stačí říct jméno Imlauf…,“ podotkl.



Šanci, že by se v případě zprošťujícího rozsudku vrátil do stranických orgánů ČSSD nevidí ani Martin Sepp. Ten prošel podobnou anabází jako Imlauf – rozvedl se a ztratil šanci na lepší zaměstnání. Dnes pracuje jako kovář.



„Ta kauza mi zničila kariéru. Musel jsem odstoupit ze všech funkcí na městě i na kraji. Skoro deset let jsem nemohl sehnat práci, rozvedl se. A kam bych se teď vracel? Každej si v životopise přečte jméno Sepp a jsem odepsanej,“ vylíčil.



Robert Dušek se rovněž rozvedl. V roce 2015 kvůli kauze rezignoval na členství v předsednictvu strany. O rok později jej sociální demokraté zbavili i členství ve straně.

„Už se nikam vracet nechci, ani není kam,“ naráží Dušek na fakt, že ČSSD už v krajském ani libereckém zastupitelstvu nemají jediného zástupce a strana zde de facto neexistuje.

Smutný je i osud termálních lázní v Chrastavě, kolem nichž se celá kauza točí. Lázně se dražily již čtyřikrát, poprvé je za vyvolávací cenu 60 milionů nikdo nechtěl. Nakonec musela jejich cena klesnout na 30 milionů, za které je získala firma Elektra Praha v roce 2016.



Firma patří známému spekulantovi s pozemky Lukáši Plechatému, který za podivných okolností zbohatl levnou koupí parcel v místě plánované stavby lyžařského areálu ve Vesci. Plechatý lázním nový život nevdechl. Jsou mimo provoz.



„Je to pro Chrastavu velká škoda, že nový majitel je nechal zavřené. Pokud vím, funguje tam jen ubytovna a zbylé prostory postupně chátrají. Neumím si už představit nadšence, který by do provozování lázní ještě šel,“ reagoval starosta Chrastavy Michael Canov.