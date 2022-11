Havlova lavička v Liberci dočasně zmizela, narazil do ní zásobovací vůz

„Stala se nešťastná náhoda, kdy do lavičky narazil zásobovací vůz. Některé její komponenty byly poničeny, a proto musela jít na opravu,“ informovala ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Knihovna zatím neví, kdy se umělecké dílo designéra Bořka Šípka před knihovnu vrátí. Jasná není prozatím ani výše škody.

„Kdy bude opravena, zatím nevíme. O Lavičky Václava Havla je nejen po republice celkem velký zájem, a tak jsme u firmy, která se zabývá jejich servisem, v pořadí. Věříme, že se tak stane v řádu několika týdnů,“ dodala ředitelka.

Lavička před lety také vábila nenechavce. Například před čtyřmi lety z ní mladý muž pod vlivem alkoholu a pervitinu urval jednoho ze skleněných šneků na opěradlech. O měsíce dříve zase další pachatel odmontoval a odcizil dvě skleněná srdce.

Podle Dany Petrýdesové je však již dlouho kolem artefaktu klid. „Lavička se v minulosti stala několikrát terčem vandalů, ale dlouhou dobu jsme již nic takového nezaznamenali. Její prostor je střežen kamerami,“ upozornila.

Lavičky Václava Havla nemají pokoj ani na jiných místech republiky a dokonce ani v zahraničí. Příkladem z regionu je třeba událost z Nového Boru z roku 2015, kdy se dvacetiletý mladík rozhodl, že originálně vyzná lásku své milé. Daroval jí proto srdce, které vzpomínkové místo k sezení zdobilo.

Lavička měla dovést lidi k dialogu

Pro Václava Havla byl Liberec blízkým městem. Krátce tady působil v době sovětské okupace v roce 1968 jako rozhlasový hlasatel, zavítal sem i po sametové revoluci a rovněž na otevření nové budovy knihovny, jejímž se stal patronem společně s tehdejším německým prezidentem Romanem Herzogem.

Aby mohla být lavička i v Liberci, o to se léta snažila i první porevoluční ředitelka krajské knihovny Věra Vohlídalová. „Přemýšlela jsem, jak Havlův odkaz připomenout. A lavička je přesně to, co by prezident chtěl - aby spolu lidé vedli dialog, aby se setkávali,“ uvedla exředitelka.

Výtvor, kterému sám autor Bořek Šípek říkal Hovoří demokracie, vyšel na 266 tisíc korun. Na pořízení lavičky se složilo několik firem či liberecká nadace MA-MA Foundation.

O dva roky později lavičku doplnila třešeň, která má připomínat exprezidentovu první manželku Olgu Havlovou.