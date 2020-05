Z průtahu Českým rájem zmizí nebezpečný přejezd, změna vyjde na 200 milionů

Právě kvůli bezpečnosti silničního provozu se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozhodlo postavit novou silnici, která bude železniční trať podjíždět.

Vlak tak v budoucnu bude jezdit nad silnicí po 48 metrů dlouhém mostě.

Původní návrh počítal naopak s výstavbou silničního mostu, který by vedl nad železniční tratí. Od této varianty se ale upustilo, protože by se kvůli tomu musel zbourat jeden obytný dům.

ŘSD teď vypsalo výběrové řízení na firmu, která stavbu provede. „Dojde k zlepšení plynulosti dopravy na této významné silnici. Předpokládaná hodnota zakázky je dvě stě milionů korun. Termín pro podání nabídek je do 15. června,“ uvedl na Twitteru generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Podjezd pod tratí přitom není jedinou změnou. Na odbočce do Rovenska pod Troskami vyroste velký kruhový objezd. Současná odbočka představuje podle ŘSD potenciálně nebezpečné místo především ve směru od Rovenska při napojování na hlavní silnici. Aby domy, které v tom místě stojí, byly chráněny od hluku z projíždějících aut, počítá se tam s protihlukovou stěnou vysokou tři a půl metru a dlouhou 65 metrů.

Nebezpečná dvojitá zatáčka zmizí

Díky nové přeložce silnice zmizí také dvojitá zatáčka za Borkem směrem na Ktovou, která je nepřehledná a nebezpečná zvláště pro řidiče, kteří dané místo neznají.

„My jsme rádi, že se s tím bude něco dělat. Už se o tom mluví dost dlouho. Sice to po dobu výstavby přinese nějaká omezení, ale vymohli jsme si nad rámec původního plánu, že od Borku až k nám postaví cyklostezku podél nové silnice. To je rozhodně dobrá zpráva. Cyklostezka naváže na teď dokončenou cyklostezku z Borku do Radvánovic. Zároveň bude sloužit i jako chodník, protože teď tu žádný podél silnice není,“ řekla starostka Ktové Jiřina Bobková.

Vítězná firma by se stavbou kilometr dlouhé nové přeložky měla začít v září, pokud výběrové řízení proběhne bez problémů. Po nové silnici by se pak řidiči měli projet začátkem roku 2022.

„Samozřejmě jsme trvali na tom, že stavba musí probíhat za provozu, takže s celkovou uzavírkou se nepočítá. Objížďky by tady byly dost komplikované. Provoz bude řízen semafory. Po celou dobu stavby budou také jezdit vlaky,“ dodala Bobková.

Někteří řidiči se ale nad plánovaným projektem pozastavují.

„Myslím, že by stačilo, kdyby se na na současný přejezd daly závory a na výjezdu od Rovenska zrcadlo, když chtějí zvýšit bezpečnost. Takhle se zbytečně utrácejí stovky milionů a ještě se kvůli nové silnici zabere kus pole,“ uvedl jeden z místních obyvatel Ktové, který si ale nepřál zveřejnit jméno.

„Je pravda, že někdo s tím nesouhlasí a že peníze jsou víc potřeba jinde. Ale o tom my nerozhodujeme. Já jsem ráda, že provoz se díky tomu tady trochu zpomalí. Teď tu spousta lidí jezdí na tom rovném úseku před Ktovou jako šílenci,“ uvedla starostka. Na novém úseku bude omezená rychlost na 70 kilometrů v hodině.