Kryštofovo Údolí přijde kvůli sporu o muzeum betlémů o orloj i sochu voříška

Muzeum hraček a betlémů založil před více než třiceti lety patriot Kryštofova Údolí a zároveň autor nápadů na sochu čůrajícího voříška a orloje Martin Chaloupka.

Právě muzeum, jehož hlavními exponáty jsou tři obecní a jeden církevní betlém, je nyní předmětem sporu mezi obcí a provozovatelkou muzea a zároveň dcerou Martina Chaloupky Alicí Chmelíkovou.

„Obecní betlémy tatínek našel na půdě úřadu a na půdě školy v dezolátním stavu. Všechny je zrekonstruoval, ten mechanický uvedl v chod. Tím začala historie muzea,“ vysvětluje Chmelíková.

Chaloupka před osmi lety zemřel a zanechal po sobě muzeum, sochu čůrajícího voříška a orloj.

„Od té doby se muzeu prodlužovala smlouva jen o rok. Teď to obec opět vyvěsila, chtěli po mně podnikatelský plán, tak jsem je pozvala dovnitř. Ale nebylo to perspektivní, protože se objevil jiný podnikatelský plán, pro který se zastupitelstvo rozhodlo. Vznikne tak nové, interaktivní a edukativní muzeum, a proto mně smlouvu neprodloužili,“ vysvětluje Chmelíková, kterou mrzí, že po tolika letech musí muzeum sídlící v horním patře domu patřícímu obci opustit.

Připouští však, že část viny jde za ní. „Je to konec jedné historie. Je to nejspíš má vina, že jsem neměla dostatečný podnikatelský plán. Spoléhala jsem na tradici i na jméno.“

Podle ní ale na vině byla i údajná podmínka, že nový provozovatel musí mít trvalé bydliště v Kryštofově Údolí. „Bylo mi řečeno, že rozhodlo trvalé bydliště. To jsem přitom měla třicet let, než mě vyštvali,“ míní Chmelíková, která dnes žije v nedaleké Jítravě.

Nyní proto řeší otázku, kam přesune své exponáty. „Musím odstěhovat 44 dalších betlémů a přes dva tisíce hraček. V tento moment potřebuji sehnat prostory, kde to uskladním, a potřebuji sehnat prostory, kde začnu znovu od začátku.“

Socha i orloj poputují jinam

Stěhovat by se podle Chmelíkové ale měly i symboly neodmyslitelně spojené s malebnou obcí. „Po téhle ráně jsem se rozhodla, že odstěhuji i orloj a sochu čůrajícího voříška. Ode dneška je orloj vypnutý a zamčený. Mluvila jsem už s jednou obcí, které to vyrazilo dech, protože znají Kryštofák jen díky tátovi a jeho aktivitám. Prostory zatím nemají, ale koupili faru, kde bychom mohli tradici obnovit. Tam by mohly být betlémy, orloj i čůrající voříšek.“

Orloj se nachází v bývalé trafostanici, kterou před lety zakoupil Martin Chaloupka. Socha čůrajícího voříška vznikla v roce 2014 a stojí u nedalekého parkoviště.

Podle Jany Blažkové, starostky Kryštofova Údolí, už ale byla výměna provozovatele nutná. „Chceme, aby dál pokračovala tradice muzea betlémů, jenom za trošku jiných podmínek. Museli jsme to někam posunout a já věřím, že veřejnost naši snahu jednou ocení,“ říká starostka a vysvětluje, jak k výběru nového provozovatele došlo.

„Na Silvestra minulého roku paní Chmelíkové vypršela nájemní smlouva na muzeum, která trvala deset let. Mně zákon o obcích ukládá povinnost vyvěsit nový záměr, což jsem učinila. Přihlásili se čtyři zájemci. Nebyla tam žádná podmínka trvalého bydliště v Kryštofově Údolí. Měl prostor naprosto každý,“ vysvětluje starostka.

„Jediným požadavkem z mé strany bylo, aby každý zájemce zpracoval nějakou vizi, nějaký záměr, co s tím muzeem chce udělat, kam ho chce posunout. Na základě těchto záměrů se zastupitelstvo rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu paní Chmelíkové, ale vybrat nového nájemce, který nás svou vizí oslovil víc.“

Betlémy nebyly pojištěné

Podle starostky šlo například o to, že nový provozovatel chce muzeum zařadit do odborné betlémářské společnosti, a zajistit tak případné zápůjčky.

„Další věc je, že paní Chmelíková ani její tatínek neprovedli žádnou katalogizaci těch exponátů, což je v podstatě nezbytné. Nový nájemce přislíbil mravenčí práci.“

Starostka také nechala vyhotovit odborný posudek na stav a hodnotu obecních betlémů. „Mistr v oboru zjistil, že naše betlémy mají hodnotu 1,3 milionu korun. Paní Chmelíková je bohužel nepojišťovala, přestože to měla ve smlouvě,“ upozorňuje Blažková.

S případným stěhováním sochy čůrajícího voříška a orloje je smířená. „S orlojem je to obdobné jako s muzeem. Je dlouhodobě rozbitý, snažíme se ho provizorně rozběhat, ale i ta dřevořezba by potřebovala zrekonstruovat. S tím já ale nemůžu nic dělat. Pokud se rozhodne, že si ho odveze, tak si ho odveze,“ dodává starostka s tím, že nová expozice by měla být hotová do letošního adventu.