Krystaly z Turnova slouží technickému pokroku, obdivovali je i nobelisti

Historii technických krystalů nyní představuje jedinečná výstava s názvem „Krystaly – 80 let ve službách technického pokroku“, na kterou láká Muzeum Českého ráje v Turnově.

Přibližuje návštěvníkům historii pěstování krystalů i to, jak se syntetické krystaly připravují v dnešní době. „Snažili jsme se zachytit především osobnosti, které se do problematiky pěstování krystalů v Turnově v průběhu těch osmdesáti let významně zapsaly,“ popsal zástupce firmy Crytur Jan Bitman. Firma dodává krystaly do laboratoří a výzkumných center po celém světě. Ty jsou dnes tak klíčovou součástí detektorů v elektronových mikroskopech, medicinálních laserů pro oftalmologii (oční lékařství, pozn. red.) a dermatologii, rentgenových kamer s vysokým rozlišením nebo speciální osvětlovací techniky.

V expozici si návštěvníci mohou prohlédnout nejen holografickou projekci toho, jak se technický krystal pěstuje, ale i jeho využití například pro rentgenové snímky, laserové mikroskopy nebo pro detekci záření pro lidské oko neviditelné. „S přípravou výstavy jsme si vyhráli, zároveň jsme se snažili ji udělat co nejvíc interaktivně,“ dodává Bitman.

„Už tady byly školy na komentované prohlídky. Je to jedna z cílových skupin,“ doplnil ředitel turnovského muzea Jan Prostředník.

Významné osobnosti světa krystalů

Historická část výstavy pak přibližuje významné osobnosti, které se na vývoji tohoto technického prvku podílely.

„Za zmínku určitě stojí zakladatel Výzkumného ústavu pro drahokamy Jan Kašpar, který reálně položil základy turnovského technického kamenářství, přestože v počátcích své činnosti se ústav zabýval více zkoumáním drahokamů než jejich výrobou. Dva roky po svém vzniku vydává ústav například ucelenou studii o drahokamech Svatováclavské koruny, která svou kvalitou nebyla dlouho překonána,“ dodal Bitman k osobnostem výstavy.

Přestože jsou krystaly a sklo ze své fyzikální podstaty naprosto odlišné materiály, svou estetikou vybízejí k využití ve šperkařství, a tak se působení turnovského kamenářství a jabloneckého sklářství v průběhu let často alespoň částečně prolínalo.

Jádrem výroby Výzkumného ústavu a jeho pozdějších nástupců bylo ale vždy využití především využití v technice a speciální optice. O tom, že krystaly z Turnova byly vždy na vysoké technické úrovni, vypovídají i dvě návštěvy laureátů Nobelovy ceny, a to Sira Ramana v roce 1958 a Pavla Čerenkova v roce 1986.

Vojenské použití krystalů

V předrevolučních letech byly technické krystaly vyvíjeny a vyráběny především pro vojenské použití. Převážnou část produkce využívali hlavně pro detekci ionizujícího záření a dozimetrii, ale vyráběly se zde i speciální optické prvky.

V období studené války šlo o významnou strategickou výrobu. Další část pak tvořily materiály určené pro využití ve vědě a výzkumu. Po rozpadu východních trhů po roce 1989 to byla právě tato část výroby, která přešla až do současného Cryturu.

Dnešní výroba je zaměřená hlavně na využití ve vyspělém průmyslu a ve vědě, zároveň firma pěstuje největší technické krystaly na světě.

„Je škoda, že obyvatelé Turnova často nevědí, co jsme za firmu. Vědí, že tady naše firma je, znají naše logo. Ale to, že vyrábíme technické krystaly na světové úrovni, nevědí,“ dodává Jan Bitman.

Výstava v Turnově bude přístupná až do 18. června letošního roku, a lidé budou mít také možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek.

„Jestli se bude výstava v budoucnu opakovat, nevíme, hlavně kvůli náročné instalaci celé expozice. Trvalo to dva týdny, než jsme tu současnou připravili,“ doplnil Jan Prostředník.