Penzion v Krkonoších zachvátil požár, hašení komplikoval materiál střechy

Požár vypukl kolem půl páté ráno. Na místě zasahovalo několik jednotek profesionálních hasičů z Libereckého i Královéhradeckého kraje.

Z okna v podkroví se valil hustý dým. Podle hasičů ale v budově nikdo nebyl, Jilemnická bouda je kvůli vládním opatřením zavřená.

„Hasiči vytvořili dvě průzkumné skupiny, které v dýchací technice vstoupily do domu a pomocí termokamery hledaly ohnisko zakouření. To se jim vzhledem k velmi silnému zakouření podařilo nalézt až po delším úsilí v jednom z pokojů ve druhém patře. Další skupina hasičů se snažila dostat do podkrovního prostoru, který byl tou dobou rovněž silně zakouřen s nulovou viditelností,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Podle ní byl zásah velmi náročný kvůli materiálu střechy, na které se nacházela takzvaná falcovaná plechová krytina.

„Střechu a její konstrukci museli hasiči následně ve třech polích rozebrat a uhasit veškerá ohniska požáru,“ zmínila Hložková.



Požár se podařilo uhasit ve čtvrt na dvanáct. Škody ani příčinu události zatím vyšetřovatelé nesdělili.

Jilemnická bouda stojí v blízkosti vleků na Horních Mísečkách. Jde o nejstarší tamní turistickou boudu, před 2. světovou válkou šlo o největší ubytovací zařízení v západních Krkonoších. Bouda už jednou vyhořela v roce 1940.