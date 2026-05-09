„Data nám jasně ukazují, že doprava na I/9 stoupá, proto musíme zlepšit kapacitu této klíčové silniční spojnice Prahy s Českou Lípou a Šluknovským výběžkem,“ vysvětlil ministr dopravy Ivan Bednárik.
Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka je stavba pro město mimořádně důležitá především kvůli plynulému odjezdu z města. „Zejména v zimních měsících se nám tady hromadí kamionová doprava. V okamžiku, kdy napadne sníh, má Nový Bor velký problém.“
V místě se setkává silnice na Liberec s tahem na Děčín. Křižovatka už podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla nevyhovuje současnému provozu.
„Chybí zde odbočovací a připojovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Nejsou zde ochráněné jednotlivé nemovitosti, zároveň je potřeba přestavět i samotný most, protože je na konci své životnosti,“ popsal.
Nový most bude širší, a to především kvůli budoucímu třípruhovému uspořádání. Součástí přestavby budou i dvě protihlukové stěny, které ochrání obec Okrouhlá.
Stavba je významná i pro připravovaný obchvat
„Vybudujeme také kontrolní stanoviště Policie ČR pro vážení kamionů. Zohledňujeme rovněž bezpečnost, nové oplocení silnice ochrání migrující zvěř před střety s vozidly,“ dodal Mátl.
Přestavba křižovatky si vyžádá 188 milionů korun bez daně, hotová by měla být na podzim příštího roku. Stavba bude důležitá taky pro propojení s připravovaným obchvatem České Lípy a Nového Boru. Letos v květnu se pro řidiče otevře jeden a půl kilometru dlouhý úsek mezi Dubicí a Dolní Libchavou.
„Poslední část tohoto obchvatu, přes deset kilometrů dlouhý úsek z Nového Boru do Dolní Libchavy, plánujeme začít stavět nejpozději v roce 2030,“ upřesnil generální ředitel Mátl.
„Dnešní trasa některé části Nového Boru, jako je třeba Pihel, doslova dělí napůl a lidé už tam ani nemohou přejít komunikaci,“ přiblížil důležitost obchvatu starosta Dvořák.
Po zprovoznění budoucího obchvatu by podle ŘSD ještě mohla intenzita dopravy v úseku stoupnout. „Bude to další alternativní spojení do této oblasti od Prahy. Dnes průjezd Českou Lípou část řidičů od cesty odrazuje. Proto je potřeba takto významné křížení dvou silnic první třídy mít v režimu kapacitní a bezpečné křižovatky,“ objasnil Mátl.