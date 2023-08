V české bižuterii vyrazím na zahraniční cestu, slíbila první dáma v Jablonci

Eva Pavlová dorazila na slavnostní zahájení Křehké krásy ve čtvrtek dopoledne. Pozvání přijala od Svazu výrobců skla a bižuterie, neboť již v minulosti u jabloneckých sklářů nakupovala.

„Českou bižuterii nosím, mám ji ráda a chci ji propagovat. Kdysi jsem si odtud i něco odvezla. Takže když bude příležitost, tak si i letos ráda něco pořídím a ráda to vynesu, když někam pojedeme na zahraniční cestu,“ svěřila se před módní přehlídkou první dáma.

Svých slov následně dostála. Po přehlídce, na které se prezentovaly odborné školy, návrháři či módní studia, se vydala do útrob jabloneckého Eurocentra.

V něm se při Křehké kráse prezentují čtyři desítky výrobců perlí, bižuterie, skla a vánočních ozdob. Pavlová byla na roztrhání, maminky si ji fotily s dětmi, vystavovatelé se předháněli, aby právě jejich výrobek skončil na prstech, krku, či hrudi první dámy.

Nejúspěšnější byl sklářský gigant Preciosa. První dámě se osobně věnovala generální ředitelka Lucie Karlová. Pavlová si nakonec koupila prsten, který stál 150 korun. „Má barvu ametystu, moji oblíbenou,“ přiblížila, než pokračovala dál v prohlídce areálu. Už předtím dostala od jabloneckého primátora Miloše Veleho dvě brože.

Křehká krása trvá až do neděle. Lon ji za čtyři dny navštívilo 8 500 lidí, stejně jako v covidových letech. Rekordní návštěvnost zažili pořadatelé v roce 2019, kdy prošlo areálem 13 500 lidí.

„Vzpomínám na roky, které byly klidné, i na ty poslední tři roky, které byly turbulentní. Covid, válka, počínající krize... Ale vždycky si položím otázku, proč my to vlastně děláme? Naše mise je jasná. Jsme v Jablonci, a tak je naším historickým úkolem navázat na tradici, která je tu téměř 200 let, a udržovat průmysl ve stavu, který umožní jeho fungování, což není lehké. A už vůbec není lehké vyrábět pro ženy, protože chuť a móda se mění. Nicméně to je naše poslání,“ dodal předseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.