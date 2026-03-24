Pacientům teď nabízí přes 1 600 lůžek a pracuje v ní téměř pět tisíc zaměstnanců. Podle hejtmana Martina Půty je spojení výhodné pro všechny strany.
„Můžeme díky tomu zvýšit dostupnost zdravotnické péče, udržet její rozsah a přinese nám to také potřebné kapacity a zdroje na další zvyšování kvality jak centrových a odborných pracovišť, tak ambulantní péče,“ přiblížil Půta s tím, že obdobnou cestou jdou také další kraje v Česku.
Kraj v České Lípě plánuje už i první investice, chtěl by tam v nejbližších letech vybudovat třeba nový urgentní příjem. „Už teď máme téměř nasmlouvaného projektanta. Částka přesahuje 400 milionů korun, tak jak je to naplánované,“ popsal generální ředitel KNL Richard Lukáš.
Modernizace a rozšíření čeká také endoskopické oddělení. „A to včetně techniky a mobiliáře. Začít se má v letošním roce. Řeší se i modernizace lůžkové stanice na následnou rehabilitační péči, tam bychom měli rádi na konci letošního roku dokončeno,“ prozradil hejtman, podle kterého by se měl vybudovat také třetí výjezd z areálu pro integrovaný zdravotní systém.
K českolipské nemocnici by mohla přibýt i budova bývalé okresní hygieny. „My už se zabýváme tím, jak ji využijeme. Základním tématem bude školka. Už teď máme připravenou smlouvu s jednou školkou ve městě. Docela se těším, protože se to velmi osvědčuje,“ konstatoval Lukáš s tím, že školka bude sloužit pro děti zaměstnanců.
„Jsme v prostředí, kdy nám konkurují velmi schopné privátní subjekty, jako je společnost Movela. Je to jistě konkurence, které si musíme hledět a ne zaspat vedle nich, což je další z našich starostí,“ vyzdvihl Lukáš.
Nemocnice jsou spojené tři měsíce, zatím jde o přechodový režim. Primář oddělení ARO z českolipské nemocnice Vladimír Nedvěd věří, že se projekt ukáže jako klíčový.
„Intenzivně spolupracujeme s oddělením manažerky kvality, tak abychom během roku 2026 nastavili všechny procesy a standardy tak, aby už ten další další rok byl skutečně společný, abychom fungovali jako jeden subjekt.“
V budoucnu přibudou i nová oddělení
Kraj si nechává zároveň zpracovat studie, které ukážou, jak na tom nemocnice aktuálně je a jaké jsou do budoucna možnosti směřování lékařské péče. „Věřím, že se v České Lípě podaří v dalších letech otevřít i některá oddělení, která tady třeba doposud nebyla,“ předeslal Půta.
KNL se už v minulosti úspěšně spojila s menšími zdravotními subjekty, a to s nemocnicemi v Turnově a Frýdlantě. O připojení českolipské nemocnice rozhodovalo celkem 132 zastupitelů.
„Někdy se zdá, že je dnes velmi obtížné se v politickém prostředí dohodnout na čemkoliv. Musím říct, že tady to je jeden z mála okamžiků, kdy se dohodlo, že zdravotnictví v kraji má skutečně prioritu,“ nastínil starosta Turnova Tomáš Hocke, podle kterého je vstup KNL do České Lípy velká výzva a závazek.
„Vznikla velká společnost, která bude jak ekonomicky, tak zdravotnicky fungovat perfektně,“ míní místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.
Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka bylo rozhodování o spojení nemocnic jedno z těch nejtěžších, ale věří, že bude mít do budoucna pozitivní dopad.
Kraj vidí v propojování krajských zdravotnických zařízení také úsporu nákladů a lepší vyjednávací pozici vůči zdravotním pojišťovnám nebo dodavatelům materiálu.
Jednotlivé listinné akcie společnosti teď nově nahradily akcie hromadné. Základní kapitál KNL se po sloučení navýšil o více než 150 milionů korun, tedy na zhruba jednu miliardu a 200 milionů korun. Podíl akcionářů odpovídá jejich vkladu. Více než tři čtvrtiny drží Liberecký kraj.