Krajinu severních Čech sužuje sucho, lidé nesmí pro vodu do potoků

Povodí kontroluje aktuální situaci i na dalších tocích. Jakmile dojde k vážnému kyslíkovému deficitu a ohrožení vodních ekosystémů, informuje o tom příslušné úřady.

Městský úřad v Novém Boru proto vydal veřejnou vyhlášku, kterou od 14. července zakázal odběr povrchových vod. Platí zejména pro Boberský a Rousínovský potok, řeku Svitávku a Šporku. Obyvatelé Cvikova, Polevska, Skalice u České Lípy i dalších obcí tak nebudou moci využívat vodu na zalévání zahrad nebo k napuštění bazénů.

„Zákaz se vydává vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám. Tedy kvůli deficitu srážek, který způsobil kritické snížení průtoků na vodních tocích, stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští období,“ uvedla ve vyhlášce Nového Boru Andrea Kubátová.

Zákaz platí do odvolání

Vodu ze studní by lidé měli využívat zejména na pití a na chod domácnosti. Zákaz platí do odvolání. Na základě zkušeností z minulých let by mohl trvat až do konce roku.

„Na zalévání zeleniny využívám dešťovou vodu a zákaz se mě nedotkne. S opatřením naprosto souhlasím, ale myslím, že lidé, kteří bydlí u potoka, jej dodržovat nebudou,“ svěřil Jaroslav Vodička ze Cvikova.

Povodí Ohře má v plánu dodržování zákazu kontrolovat. Starosta Cvikova Jaroslav Švehla potvrdil, že ve městě už zákaz platil i v minulých letech. O tom, které toky sužuje nedostatek vody, informovalo Povodí Ohře dotčené úřady koncem června. Šlo mimo jiné i o Panenský potok, Pšovku či Robečský potok a další toky na území ORP Česká Lípa.

„Doporučení Povodí Ohře jsme obdrželi a hladiny toků sledujeme. Zatím jsme ale k zákazu nemuseli přistoupit. Jakmile taková situace nastane, budeme okamžitě informovat veřejnost,“ ubezpečila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.

Povodí Ohře podle Václava Židka, krajského radního pro resort životního prostředí a zemědělství, doporučilo omezit odběr povrchových vod nejen Novému Boru a České Lípě, ale i Liberci.

„Během suchých období v letech 2015 až 2018 všechny tři zmíněné úřady obcí s rozšířenou působností nakládání s vodami omezily,“ řekl Židek.

Srážky jsou průměrné

Podle hydroložky Evy Šádkové z Českého hydrometeorologického ústavu se letos držely srážky na území Libereckého kraje na průměrných hodnotách. Kraj je na tom obdobně jako zbytek republiky.

Co se týče podzemních vod, už na jaře byla jejich hladina mírně až silně podnormální. Průtoky až na povodí Jizery označila hydroložka za podprůměrné. Deštivé počasí na konci června stav podzemní vody zlepšilo.

„Průtoky na tocích v povodí Jizery, Lužické Nisy i dolního Labe však zůstávají stejně jako ve zbytku republiky, s výjimkou povodí Vltavy, podprůměrné,“ upřesnila Šádková.

Vodnatější, i v rámci České republiky, letos byla horní Jizera a horní Smědá, tedy toky odvodňující Jizerské hory a západní Krkonoše. „Naopak povodí dolní Smědé, Ploučnice a Kamenice patřila mezi nejméně vodná,“ upozornila hydroložka.

Obecně na tom bývají lépe podhorské oblasti, které v zimě a na jaře dotuje voda z odtávajícího sněhu. V Lužických horách dramatický úbytek vody v tocích prozatím nepozorují. Podle vedoucího Správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory Tomáše Besty se však situace může rychle změnit. Nedostatek vody má přitom přímý dopad na biotopy, ohrožuje ryby, mihule či obojživelníky.