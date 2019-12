Chátrající Kovák v Chrastavě má naději, nový majitel tu chystá byty

„Plánuji tam byty a dole prodejny, které by sloužily lidem. Mohla by tam být lékárna nebo kavárna,“ popisuje svůj záměr nový majitel Pavel Dolejš, který počítá se 35 až 40 byty. „Měly by to být byty pro obyčejné lidi,“ vyvrací Dolejš spekulace, že se z Kováku opět stane ubytovna. Dům si vybral proto, že byl zrovna k mání a nachází se na strategickém místě.

Změna majitele zaskočila starostu Chrastavy Michaela Canova, který dlouhodobě usiluje o zbourání Kováku. „Předpokládám, že to s Kovákem myslí vážně, když do toho dal deset milionů korun,“ zamýšlí se starosta. „Ale uvidíme, jak mu to okolnosti dovolí a kolik bude schopen a ochoten na to obětovat peněz. Levné to zcela jistě nebude.“

Podle znaleckého posudku z roku 2016 do budovy masivně zatéká. „Stěny a stropy místností jsou porostlé plísněmi, mechem a lišejníkem. Některé místnosti jsou ohořelé,“ píše v posudku soudní znalec Petr Hájek.

S vysokou investicí však Dolejš počítá. Na přeměnu Kováku chce dát třicet milionů korun.

„Stav je na rekonstrukci ideální. Je to panelový dům, jeho konstrukce je prakticky nezničitelná. Koukal jsem, že se někdo pokoušel narušit nosníky, ale to se naštěstí nepodařilo. V dezolátním stavu je střecha, kterou loni zachvátil požár, do té se pustíme jako první,“ míní Dolejš.

Kovák vyrostl v Chrastavě v letech 1976 až 1978. Sloužil jako ubytovna pro polské dělníky. Od první poloviny devadesátých let fungoval jako internát pro učně. Poslední majitel Radim Urban zde pak provozoval ubytovnu pro sociálně slabé. Od roku 2010 obyvatelé Chrastavy marně vyhlížejí, co s Kovákem bude dál.

„Je to velice strategické místo. Hned vedle je doktor, naproti potraviny, kousek dál autobusové nádraží nebo náměstí,“ věří ve světlou budoucnost domu Chrastavan Tomáš Vydra.