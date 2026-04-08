Ostatky nalezené v rezervaci u hranic patřily muži, který zmizel při blackoutu

  16:48,  aktualizováno  16:48
Kosterní ostatky, které se nedávno našly na Liberecku v meandrech řeky Smědé, patřily devět měsíců pohřešovanému muži. Totožnost zemřelého potvrdila provedená pitva. Ta také vyloučila, že měl na jeho smrti podíl někdo další.

„Kosterní ostatky, které byly 21. března nalezeny v rezervaci Meandry Smědé, patří osmačtyřicetiletému pohřešovanému muži,“ potvrdila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Muž z Frýdlantska zmizel cestou z Černous do Frýdlantu loni 5. července, tedy v den, kdy Česko postihl rozsáhlý blackout.

„Na základě soudní pitvy i znaleckého posudku nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba,“ dodala Šrýtrová.

Doplnila, že policie s ohledem na rodinu zemřelého nebude k tomuto případu sdělovat žádné další informace.

Autor: