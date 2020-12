Nevzhledný Korint se změní na byty, liberecké sídliště bude hezčí

Rekonstrukcí projde i samotný Korint. Dnes už zastaralé a nepoužitelné prostory, které jen marně hledají nájemce, chce soukromý investor přestavět na bytové jednotky.

„Celkově to tam vypadá otřesně. Do Korintu aby se člověk bál vstoupit. I ten plac před školou je nic moc. Přitom je to místo, kde se srocují děti. V létě tady posedávají maminky s malými dětmi,“ posteskla si jedna z místních obyvatelek Zuzana Rosenbaumová.



Zatímco budova základní školy prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, obchodní centrum, kde už moc obchodů lidé nenajdou, už řadu let chátrá a pozvolna se vybydluje.



Podobné budovy vyrůstaly v době tuhého socialismu. Tenkrát měly podle hlavního architekta města Jiřího Janďourka své opodstatnění jako centrum služeb a obchodů, dnes už se pro rozlehlé prostory hledá využití jen stěží.



Soukromý investor zde chce vytvořit 84 bytových jednotek i komerční prostory k podnikání. Podle Janďourka mohlo město do návrhu zasahovat a jednou z důležitých podmínek tak bylo zachování parteru, kde by opět mohly začít fungovat obchody a služby, kterým se zde dosud příliš nedařilo.



Místo se oživí, slibuje si městský architekt

Architekt si tak od rekonstrukce i úpravy okolí slibuje celkové oživení místa, které by se tak opět stalo přirozeným centrum života na sídlišti. Ve spolupráci s investorem město řešilo i problematiku parkování u domu.



Kromě podzemního parkování by měl investor vytvořit i venkovní rezidentní stání, které by mělo obsahovat šedesát míst. Z toho 33 míst pro potřebu nových rezidentů a pronájemců komerčních prostor a 27 míst pro stávající obyvatele sídliště.

Podle architekta poskytne město na venkovní parkování své pozemky, za to investor přispěje na zvelebení prostranství. Jeden milion vyčleněný v rámci participativního rozpočtu by totiž stačil jen na realizaci malé části návrhu. „Ve spolupráci se soukromým investorem se připravuje plánovací smlouva, aby bylo možné realizovat celou centrální část a kultivovat dopravu za objektem,“ dodává Janďourek.



Na prostranství před školou by tak mělo vzniknout hřiště, mlatová plocha, přibudou lavičky, altánky a dráha pro odrážedla.



„Lidé sice nepřišli s konkrétními návrhy, ale nakreslili nějakou představu, která zohledňuje především děti, které sem chodí do školy,“ vysvětluje Janďourek.



Podle primátora města Jaroslava Zámečníka předpokládají, že soukromý investor vloží do úpravy veřejného prostoru kolem tří milionů. „V tomto případě jsme s významnou pomocí Kanceláře architektury města připravili a s investorem vyjednali takové podmínky, které pomůžou v rozvoji této části města bez nároku na jeho přímou finanční spoluúčast,“ upozorňuje primátor.



Zámečník říká, že se jedná o ukázku toho, jak město může a má komunikovat a spolupracovat s developery. „Rádi bychom takto postupovali i při jednání s dalšími možnými soukromými investory,“ říká primátor, který při této příležitosti zmínil i další problematické místo Liberce centrum Luna na sídlišti Kunratická.



„Pokud se objeví podobný případ, opět bude město spolupracovat, aby to na sídlišti Kunratická vypadalo lépe,“ komentuje primátor Zámečník.